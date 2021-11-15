Mide Ağrısı Belirtileri Nelerdir?



Mide Ağrısı Neden Olur?



Mide Ağrısı Nasıl Geçer?



Mide ağrısı, üst karın bölgesindeki rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes hayatının bir döneminde en az bir kez bu şikayetten şikayet etmiştir. Mide ağrısının çoğu nedeni dikkate alınmasa da, bu tür şikayetler ciddi bir hastalık sırasında da ortaya çıkabileceğinden dikkat edilmelidir. Peki mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı nasıl geçer? Sizler için mide ağrısının nedenlerini ve çözümlerini sıraladık.Karnın üst kısmında kaburgaların altında bir karın ağrısı hissediyorum. Mide ağrısına şişkinlik, bulantı ve kramplar eşlik edebilir. Bazen mide ağrısı yemeklerden önce daha şiddetli, bazen yemeklerden sonra daha şiddetlidir. Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişir.Midenin bulunduğu üst karın bölgesinde safra kesesi, karaciğer, pankreas ve üst bağırsağın bölümleri de bulunur. Bu nedenle bu organlarda oluşabilecek herhangi bir problem mide ağrısına neden olabilir. Mide ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Gaz, virüs enfeksiyonu vb. genellikle tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak mide ağrısının tedavi gerektiren ciddi nedenleri de olabilir. Mide ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Mide ağrısının en yaygın nedenleri şunlardır:Sindirim sisteminde gaz olması normaldir. Gaz biriktikçe şişkinlik aşırı tokluğa neden olabilir. İshal ve kabızlık gibi hastalıklar şişkinliği ve ağrıyı şiddetlendirebilir. Karın ağrısı zaman zaman hafifliyor ve bazen kötüleşiyorsa, karın ağrısına şişkinlik eşlik ediyorsa, midede bir şey hareket ediyorsa ağrının gazdan kaynaklanma olasılığı daha yüksektir. Gaz ağrısı genellikle ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz. Gaz sancısı yaşamak istemeyenler için yavaş yemekte, fazla hava yutmamakta ve aşırı gaz üretimine neden olan gıdalardan uzak durmakta fayda var.Hazımsızlık midede yanma hissine neden olabilir. Bazen bu yanma hissi yemek borusu, boğaz ve ağızda da hissedilebilir. Hazımsızlık, aşırı mide asidi veya asitli yiyecekler yeme ile ilgili olabilir. Nadir de olsa mide ülseri, reflü, mide kanseri gibi hastalıklar da hazımsızlığa neden olabilir. Sıklıkla hazımsızlık sorunu yaşayan ve istemeden kilo veren kişilerin bir doktora başvurmasında fayda vardır.Gastrit, mide duvarının şişmesi ve ağrılı bir durumudur. Akut gastrit genellikle Helicobacter pylori adı verilen bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır.Sindirim sistemi enfeksiyonuna gastroenterit denir. Gastroenterit genellikle viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. Gastroenteritli hastalar mide ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar yaşayacaklardır. Benzer şekilde, bu insanlar da baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve diğer semptomlar yaşarlar. Gastroenterit genellikle birkaç gün sürer. Bu süreçte hastaların mideyi yormayacak hafif yiyecekler yemesi önerilir. Kusma ve ishale bağlı olarak vücutta su kaybı olabilir. Bunun olmasını önlemek için hastalar çok fazla sıvı almalıdır.Karın üst kısmında çok sayıda kas vardır. Bu kasların zarar görmesi ve kramplar mide ağrısına neden olabilir. Ağrı genellikle masaj, dinlenme ve sıcak kompreslerle giderilebilir.Apendiks adı verilen bağırsaktaki bir yapının enfeksiyonu apandisit olabilir. Apandisit tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır. Apandisit başlangıçta göbek deliği çevresinde ağrıya neden olur. Bu ağrı karına yayılabilir ve karın ağrısı hissedilebilir. Enfeksiyon ilerledikçe ağrı karnın sağ alt bölgesine geçer.Kolesterol ve bilirubin gibi maddeler safra kesesinde birikerek taşa dönüşebilir. Bu taşlar her zaman sorun oluşturmasa da bazen safra kanallarını tıkayarak sorunlara neden olabilir. Safra taşları tıkanmaya neden olduğunda karnın sağ üst tarafında ağrı, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen safra taşları, karaciğer ve pankreasın işlevini bozarak sarılığa neden olabilir.Karaciğer, safra kesesi ve pankreas sindirim sistemine yardımcı olan organlardır. Bu organlar karnın üst kısmında bulunur. Hepatit gibi karaciğer hastalıkları ve pankreatit gibi pankreas hastalıkları karın ağrısına neden olabilir. Karaciğer ve pankreas hastalıklarının neden olduğu karın ağrısının kötüleşmesinin yanı sıra sarımsı cilt, koyu renkli idrar, gevşek dışkı, bulantı ve kusma gibi belirtiler de görülebilir.Bağırsakta bir tıkanıklık, bağırsak içeriğinin ilerlemesini engeller. Bu durumda şiddetli karın ağrısı, kabızlık ve hazımsızlık sorunlarına neden olabilir. Ağrıya ek olarak, bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda safra kusması, karında şişkinlik, gaz çıkaramama ve karın krampları gibi semptomlar da görülebilir.Divertikül, bağırsaktan çıkıntı yapan küçük bir çıkıntıdır. Normal şartlar altında bağırsakta divertikül olmamalıdır. Ancak bazı kişilerde divertikül vardır ve bu yapıların iltihaplanmasına divertikülit denir. Divertikülit genellikle alt karın bölgesinde yer alan bağırsaklarda oluşsa da bazen üst bağırsaklarda da ortaya çıkabilir. Üst bölgedeki divertikülit mide ağrısına neden olabilir.Mide ağrısının geçmesi için altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Ancak gaz, viral gastroenterit vb. durumlarda genellikle tedavi gerekmez. Akut gastrit tedavisi sırasında H. pylori enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi başlatılabilir. Kronik gastritte mide tahrişi giderilmelidir. Ameliyat genellikle apandisit, safra taşı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Hepatit gibi karaciğer enfeksiyonları için antiviral ilaçlar, pankreatit için antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Divertikülit ve bağırsak tıkanıklığı genellikle cerrahi tedavi gerektirir. Peki mide ağrısını en hızlı geçirmek için ne yiyebilirsiniz? Midemi rahatlatmak için ne yapmalıyım? Mide ağrısını hafifletebilecek bazı uygulamalar vardır. Bunlar:-Bol bol su içmek-Zencefil kürü tüketmek ya da zencefil çayı içmek-Papatya çayı içmek-Muz yemek-Karna çok uzun süre kalmayacak şekilde sıcak su torbası koymak olarak sıralanabilir.