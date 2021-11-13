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İşte masadaki son anket! Millet İttifakı bu habere çok üzülecek...

ADA'nın (Araştırma Değerlendirme Analiz) yaptığı Ekim 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Yapılan anketlere göre, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın %50 üzerindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan a aynı şekilde rakiplerinin %50 üzerinde yer alıyor.

İşte masadaki son anket! Millet İttifakı bu habere çok üzülecek...
Ekleme: 13.11.2021 - 11:48 Güncelleme: 13.11.2021 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
İşte masadaki son anket! Millet İttifakı bu habere çok üzülecek...
ADA'nın (Araştırma Değerlendirme Analiz) yaptığı Ekim 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Yapılan anketlere göre, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın %50 üzerindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan a aynı şekilde rakiplerinin %50 üzerinde yer alıyor.
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İşte masadaki son anket! Millet İttifakı bu habere çok üzülecek...
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