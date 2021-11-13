İşte masadaki son anket! Millet İttifakı bu habere çok üzülecek...

ADA'nın (Araştırma Değerlendirme Analiz) yaptığı Ekim 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Yapılan anketlere göre, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın %50 üzerindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan a aynı şekilde rakiplerinin %50 üzerinde yer alıyor.