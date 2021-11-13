Gizli Şeker Nasıl Geçer? Gizli Şeker Belirtileri

Gizli Şeker Nedir?



Gizli Şeker Belirtileri

Gizli Şeker Testi Nasıl Yapılır?



Gizli Şeker Nasıl Geçer?

Gizli Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli?

Gizli şeker çoğu kişide olması sebebiyle merak edilen rahatsızlıklardan biridir. Gizli şeker hastalığı her üç kişiden birinde bulunur. İlerlemesi halinde şeker hastalığına neden olarak sağlığımızı olumsuz etkileyebilir bu sebeplekonusunda bilgili olmak büyük önem taşıyor. Çünkü gizli şeker diyabet hastalığına yakalanmadan önce önlem alabileceğimiz son noktadır. Bu şekilde şekeri dengeleyerek ve yaşam tarzı değişiklikleriyle şeker hastalığını engellemek gereklidir. Bu sebepleveçoğu kişi tarafından araştırılan sorulardandır.Gizli şeker aslında diyabet hastalığına yakalanma riski yüksek kişilere söylenen bir tanıdır.Kandaki şeker oranının sağlıklı insanlara oranla daha yüksek olmasıdır. Kandaki şeker, şeker hastalığı tanısı konacak kadar yüksek değilse oluşacak riskleri belirtmesi amacıyla gizli şeker hastalığı denilir. Eğer gizli şeker belirtileri göz ardı edilirse ilerleyen süreçlerde diyabet hastalığına dönüşebilir. Gizli şekeri kontrol edebilmek için gündelik yaşamda bazı değişiklikler yapılması uzmanlar tarafından önerilenler arasında bulunuyor.Çoğu kişide bulunması ve diyabet hastalığına dönüşme riski sebebiyle çoğu khakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Genellikle diyabet hastalığına yakalanmamak amacıyla bu belirtileri öğrenmek sağlık açısından oldukça faydalı olacaktır.şu şekilde sıralanabilir;-Kilo artışı-Açlık krizleri-Çok sık acıkmak ve sürekli yeme isteği-Sinirlilik hali ve ani ataklar-Yüksek kolesterol-Sürekli yorgun hissetme ve halsizlik-Çok fazla su tüketmek-Çok fazla susamak-Konsantrasyon problemi-Ciltte oluşan problemler-Görme bozuklukları-Kan basıncında yükselmeGizli şeker kandan yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkar. Gizli şeker belirtileri olan kişiler açlık ve tokluk olmak üzere iki çeşit olmaktadır. Açlık şekeri genellikle normal seviyelerde olsa da açlık şekeri normalden daha yüksek çıkar Gizli şeker testi için sadece açlık şekerine bakmak bu sebeple yeterli olmaz.sorusu da gizli şeker testi sonucunu öğrenenlerin merak ettiği bir sorudur. Kan şekerinin normal seviyesi 70-100 mg/dl aralığındadır. Gizli şeker bulunan kişilerde ise bu sayı tokluk şekeri için 140-199 mg/dl olmalıdır.Gizli şeker tanısı koyulduktan sonra hayat tarında ve rutin alışkanlıklarda değişiklikler yapılması gereklidir.çin insülin direncini kırmak ilk adım olacaktır.Doktor tarafından verilecek uygun tedavinin yanında sağlıklı beslenme de önemli bir konudur. Düzenli spor yapmak ve ideal vücut kilosuna sahip olmak gizli şeker nasıl geçer sorusu için cevap niteliğinde olacaktır. Çoğu zaman tek başına sağlıklı beslenme ve egzersiz insülin direncini kırmak için yeterli olur. Tek başına bu durum faydalı olmadığında ise doktor tarafından verilen ilaçlarla şeker hastalığının önüne geçilebilir.Gizli şekeri olan kişilerin bu rahatsızlığın diyabete dönüşesi tehlikesinden dolayı gündelik yaşamını değiştirerek sağlıklı beslenmeye dönmesi gerekmektedir.Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekler tüketilerek yağ alımına dikkat ederek yaşam tarzı değişikliğine başlayabilirsiniz. Ayrıca gizli şeker hastaları her gün 1 avuç kuruyemiş ve sebze tüketmelidir.sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;-Nişastalı gıdaları yememek-Pirinç yerine bulgur pilavı tercih etmek-Kızartma yiyeceklerden kaçınmak-Asitli ve şekerli içecekler içmemek-Tatlı yerine meyve tercih etmek-Tuzu azaltmak-Kahve ve çay tüketimini sınırlamak-Fast-food yememek-Kuru baklagilleri yemek