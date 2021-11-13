Balık Yağı Faydaları Nelerdir? Balık Yağı Ne İşe Yarar?

Balık Yağı Ne İşe Yarar?







Balık Yağı Faydaları Nelerdir?







Balık Yağı İştah Açar Mı?



Balık Yağı Zararları Nelerdir?

Balık Yağı Nasıl Kullanılır?

Balık yağı yeterli balık tüketmeyen veya vücudun ihtiyacı olan omega-3 yağ asidinin yeterli düzeyde alınamadığı durumlarda kullanılır. Balık dokusundan elde edilerek üretilen bu yağ için oldukça faydalı olduğu söyleniyor. Uzmanlar tarafından da oldukça önerilen ve giderek popülerliğini arttıran balık yağı yağ kapsül şekillerde eczanelerde kolaylıkla bulunabilir.hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çoğu kişivegibi soruların cevabını merak ediyor.Balık yağı ton balığı ve uskumru ve hamsiden üretilmektedir. Genellikle çocuklarda olmak üzere her yaştan insanda gıda takviyesi olarak tercih edilir. Balık yağı faydaları açısından destekleyici gıda takviyesi olarak birçok uzman tarafından önerilir. Vücut kendi kendine balık yağından alacağı yararlı maddeleri üretemez. Bu durumda yeterli tüketimi sağlanmadığı zaman takviyesinin alınması gerekir.Hem içinde bulunan D vitamini ve omega-3 yağ asidi açısından hem de bozulmasını önleme amaçlı koyulan E vitamini sayesinde vücuda oldukça yararlı etkileri bulunur.Balık yağı kolesterole ve kalp damar sağlığına iyi gelmesi sebebiyle oldukça tercih edilen gıda takviyelerindendir. Anksiyete ve depresyona da iyi geldiği bilinmektedir. Hafıza sorunlarını gidererek beyin yapısında olumlu değişiklikler yaratır. Ayrıcaarasında çocuklardaki hiperaktivite ve dikkat eksikliğine iyi gelmesi bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. İltihaplanma ve kanser türlerine, diyabete, alzheimer hastalığına ve daha birçok konuya fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda hamilelerde düşük riskini azalması, sağlıklı bir süreç geçirilmesine olanak sağladığı da balık yağı faydaları arasındadır.Doğurganlığı arttırdığı da söylenmektedir fakat yine de uzman bir doktora danışmadan kullanılmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca balık yağının kilo aldıracağı düşüncesi çok yanlış bir algıdır. Bu durum çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi desteklemesi sebebiyle akılları karıştırmaktadır. Fakat balık yağı kilo aldırmaz. Dengeli ve düzenli beslendiğiniz takdirde balık yağı bu süreçte tokluk sürenizi uzatarak ve yeterli besini almanızı sağlayarak size fayda sağlayacaktır. Diğerda şu şekilde sıralanabilir;-Genellikle balık yağının kilo aldırdığı düşünülmektedir. Fakat tam aksine spor yaptığınızda vücudunuzun kolayca şekillenmesini sağlayacak ve egzersizlerinizin etkisini daha çok ortaya çıkaracaktır.-Kalp ve damar sağlığını olumlu etkilemektedir.-Cildi pürüzsüzleştirir ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.-Saça parlaklık kazandırır ve kırılmalara karşı güç kazandırır.-Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırır. Bağışıklık sistemine iyi gelir.-Diğer vücudun ihtiyacı olan vitamin takviyelerinin kolayca emilmesini sağlar.Balık yağının doğrudan iştahla bir alakası bulunmamaktadır. Çocuklarda gelişimi ve büyümeyi destekler bu sebeple aynı zamanda balık yağı iştah açar mı sorusu da akıllara gelmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Aynı zamanda çocukları içiniçin araştırma yapan ebeveynler balık yağı boy uzatır mı sorusunu da sorar. Balık yağı çocuk gelişimi için faydalıdır ve kemik yapısına oldukça iyi gelir.Balık yağını aile hekiminize veya uzman bir doktora danışmadan kullanmanız tavsiye edilmez. Uzun süre tüketildiği zamanortaya çıkabilir. Bu sebeple tavsiye edilen miktarda ve sürede kullanımına devam edilmesi gerekir. Balık yağı zararları aşırı tüketildiğinde şu maddelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir;-Göğüste rahatsızlıklar ortaya çıkmasına ve sırt, kaburga ağrılarının oluşumunda-Bağırsakları etkileyerek gaz problemlerinin ortaya çıkmasında-Mide rahatsızlıklarına sebep olarak ishal gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına-Vücutta sıvı kaybının meydana gelmesine-Kötü ağız kokusu oluşmasıBalık yağı kişiden kişiye göre değişen bir kullanım şekline sahiptir.sorusu için kesin ve net bir cevap verilmez. Uzman bir doktora veya eczaneye danışarak bu konuda bilgi almanız mümkün olacaktır. Sıklıkla balık yiyen biriyseniz balık yağına ihtiyacınız bulunmayabilir. Balık yağı kapsül halinde eczanelerden kolaylıkla temin edilebilir