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İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor

İstanbul’da hayatı ucuzlatma vaatlerinde bulunan İBB yönetimi halkın ekmeğine ve suyuna fahiş zam yaptı. Hamidiye Su fiyatı 17.5 liraya yükselirken Halk Ekmek paketli ürünleri de 8.5 liradan satışa sunuldu. Hamidiye A.Ş’deki yöneticilerin ise fabrikayı terk ettiği öğrenildi.

İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor
Ekleme: 12.11.2021 - 16:30 Güncelleme: 12.11.2021 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu en büyük seçim vaadini de çiğnedi.Seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Halk Ekmek büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 33,5 zam yaptı. Sabah'ın aktardığına göre 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı 5,75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi.

İBB yönetimi göreve geldiğinde Halk Ekmek fiyatı 0,75 kuruşken peş peşe gelen zamlarla fiyatı 1.25 kuruşa yükseldi. İBB yönetimi göreve geldikten sonra Halk Ekmek'te tekli ekmeğe yüzde 33, 16 Temmuz 2021 ise yüzde 25 zam yapmıştı. Paketli ürünlerde iseİBB yönetimi Eylül 2019'da yüzde 40 8 Kasım 2021'de ise yüzde 33,5 zam yaptı.

HAMDİYE SU FİYATI 17.5 LİRA OLDU

Çeşme suyunu doğal kaynak suyu olarak sattığı ortaya çıkan Hamidiye A.Ş'den de zam kararı alındığı ortaya çıktı. Bayilere gönderilen fiyat
listesinde su fiyatlarının 17.5 liraya yükseldiği görüldü. İBB yönetimi göreve geldiğinde 19 litrelik su fiyatları 2019 yılında 9 lirayken yapılan
2020 yılında yapılan zamla su fiyatı önce 12 liraya 2021 yılında yapılan zamla 14.5 liraya yükseltildi. 2021 yılında 2'nci zammı yapan İBB
yönetimi su fiyatını 17.5 liraya yükseltti.



BAYİLER FABRİKA ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Bayilerden alınan kar payında da 0,25 kuruş artışa giden Hamidiye yönetimine bayilerden tepki geldi. Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan Hamidiye A.Ş. önüne saat 14.30'da toplanan Hamidiye A.Ş su satış bayi sahipleri yönetimi protesto etmeye başladı. Hamidiye A.Ş'deki yöneticilerin ise fabrikayı terk ettiği öğrenilirken fabrikaya giden yolun tamamen kapatıldığı İstanbul'un her noktasından bayi sahipleri ve beraberlerindeki vatandaşlar araçlarla fabrikaya doğru ilerlediği öğrenildi.


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