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Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Ekleme: 12.11.2021 - 15:48 Güncelleme: 12.11.2021 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Erdoğan, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı olarak; Türk dünyası arasında ilişkilere başkanlık edecek.

TÜRK KONSEYİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu.

Kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Konseyi, 6'ncı Zirvesi sırasında gözlemci statüsü kazandı.

Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a devretti.

Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.

TÜRK KONSEYİ'NİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ

- Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi;

- Bölge ve bölge dışında barışın korunması;

- Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi;

- Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi;

- Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi;

- Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması;

- Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması;

- Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması;

- Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi;

- Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi;

- Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli iş birliğinin teşvik edilmesi.
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