Adına 3 fidan dikildi! Tıka yerini öğren!

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı ağaçlandırma seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Dün 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3'er adet olmak üzere toplamda 252 milyon fidan toprakla buluştu. E-Devlet'te Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol) başlığı altında dikilen fidanların sertifikalarını görüntülemek mümkün. Peki adınıza dikilen fidanlar nerede? İşte yanıtı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Ülkemizin tüm şehirlerinde de her yaştan vatandaşımız burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. İklim krizinin gündemimizde giderekdaha çok yer edindiği dönemde fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız' dedi.Başkan Erdoğan, 'Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız.' şeklinde konuştu.Kampanyaya katılmak için gelecegenefes.com adresine girerek açılan sayfadan ad, soyad, e-posta ve il bilgilerini seçerek kısa sürede fidan bağışı yapabilirsiniz. Katıldıktan sonra size ait sertifika sunulacak. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden bunu paylaşabilirsiniz.Kampanyaya katılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Amaç fidan bağışına katkı sağlayarak çevre bilincinin oluşmasına destek olmak.Aynı alan üzerinden 11.11.2021 dikim alanları seçilerek sorgulama yapılabilir ve fidan dikimine bireysel olarak da destek sağlanabilir.Öte yandan E-Devlet'te Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol) başlığı altında dikilen fidanların sertifikalarını görüntülemek mümkün. Peki adınıza dikilen fidanlar nerede? İşte yanıtı...