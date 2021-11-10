Propolis Nedir?



Propolis Faydaları Nelerdir?



Propolis Nasıl Tüketilir?



Propolis Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli?



, eski çağlardan beri insanlar tarafından hastalıkları tedavi etmek için kullanılan faydalı ve çok yönlü bir doğal üründür. Birçok element ve fenolik asit içeren propolisi sadece arılar yapabilir. Raporlara göre propolis, 240'tan fazla bileşen içeriyor. Peki? Bağışıklık sistemini güçlendirip korur ve birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Sizler içinnı ve nasıl kullanıldığını yazdık.Propolis, arıların yaprak döken ağaçların tomurcuklarından ve kabuklarından topladıkları ve balmumu, polen ve tükürük salgılarıyla zenginleştirdikleri bir maddedir. Arılar propolisi kovanı dezenfekte etmek, yapı malzemesi olarak kullanmak ve mumya yapmak için kullanırlar. Propolis üretimi esas olarak ağaçlara atfedilir.Arılar reçine toplar, tükürük bezlerinden maddeler ekler ve karışımı daha fazla işlemek için çeneyi kullanır. Çoğu propolis reçine ve mumdan oluşur. Ana aktif bileşenler flavonoidlerdir. Bunu, kafeik asit veya ferulik asit gibi hidroksisinamik asit gibi asitler takip eder. Diğer suda çözünür bileşenler, arı enzimleri, şeker, B, C ve E vitaminleri, mineraller ve eser elementlerdir. Birçok meyve ve sebzede bulunan fenolik asit türleri propoliste daha bol miktarda bulunur. Bu nedenle güçlü bir antioksidandır.Bilimsel araştırmalar propolisin paraziter enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu göstermektedir. Gösterilen etkileri nedeniyle kanser üzerinde de koruyucu etkisi olabileceği düşünülmektedir. Halen deney aşamasında olan bazı çalışmalarda Helicobacter pylori aktivitesine karşı etkili olabileceği ve ülserleri iyileştirebileceği gözlemlenmiştir. Net bir karar vermek için henüz çok erken olsa da modern tıbbın geleceğinde bunun da olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Özellikle çürük dişlerin bakteri üremesine neden olabileceğini ve bu bakteri üremesinin ağız sağlığına zarar verebileceğini biliyoruz. Çalışmalar propolisin plak oluşumunu azaltabileceğini göstermiştir. Tabii ki, öncül iyi ağız hijyenini ihmal etmemeniz ve diş çürüğünüz varsa dişçiye gitmenizdir. Propolis içeren ağız bakım ürünleri kullanmak, diş kaybına neden olabilecek diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Propolis içeren gargaraların cerrahi yaraların iyileşmesine yardımcı olduğunu belirten yayınlara da rastlamak mümkündür.Çalışmalar, farklı kanser tedavileri için farklı propolis türlerinin etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Propolis, belirli kanser türlerinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemeye yardımcı olabilir. Propolis burada önemlidir ve belirtilmelidir ki asla tedavinizin yerini tutmaz, sadece destek amaçlı tedavinize eklenebilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedavinize eklemenin yarardan çok zarar getirebileceği unutulmamalıdır.Propolis, bazı krem ve merhemlerde, kolajen sentezini desteklemek ve anti-alerjik, anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal etkiler göstererek yara iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Akne tedavisinde de etkili olduğuna inanılmaktadır.Propolis ayrıca analjezik etkilere sahiptir. Vücut iltihaplandığında; Propolis boğaz ağrısı, diş eti sorunları, mide, bağırsak veya idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.Propolis; cilt tahrişlerini, iltihapları ve yanıkları giderir, cildi yeniler ve genç bir görünüm kazandırır, cildi nemlendirir, serbest radikallerle savaşır, antibakteriyel ve antiviral etkileri sivilceleri önleyebilir ve bakterileri öldürebilir.Propolis bal peteğinde orijinal haliyle kullanılmamaktadır. Propolis, sıcakken sakız kadar viskozdur, ancak soğuduğunda sert ve kırılgan hale gelir. Tüketime uygun olması için işlenmeli ve çıkarılmalıdır. Propolis, laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından sıvı halde yapılır. Arıların doğada ve kovanda temas ettikleri tüm zararlı maddeler arıların ürettiği ürünlere yansıyabilir. Sağlığa birçok faydası olan ürünler sağlığa zararlı olabilir. Zararlı maddeler içerip içermediğini belirlemek için gerekli propolis analizini yapın. Kullanılan propolisin içerik analizi mutlaka yapılmalıdır. Propolisin zamanı ve dozu önemlidir. Bu nedenle propolis kullanmadan önce bir doktora danışmalısınız.Propolis tüketmeden önce mutlaka propolisin analiz raporu alınmalı ve içeriği güvenilir olmalıdır. Sağlığa zararlı hiçbir kalıntı içermemeli ve dozajı belirlenmelidir. İçeriği fenolik asit içerdiğinden dozajı iyi belirlenmelidir. Bal ürünlerine ve arı sokmasına alerjisi olan kişilerin propolis tüketmesi önerilmez. Propolis çok miktarda ve uzun süre kullanılmamalıdır. Çok miktarda alındığında ve alkolle birlikte alındığında mide bulantısı, kusma ve mide yanmasına neden olabilir. Propolis ekstraktındaki kumarin içeriğine göre kanama riski varsa ve ameliyattan önce kullanımı kesilmelidir. Olası riskleri hakkında çok az şey bilindiği için hamile ve emziren kadınlar propolis tüketmemelidir. Ancak kan pıhtılaşma sorunu yaşayanlar, bağışıklık sistemi hastalıkları olanlar ve organ nakli yapılan kişiler için önerilmeyebilir.