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Kolajen Nedir? Kolajen Ne İşe Yarar?

Kolajen son zamanlarda gittikçe popüler hale gelen ürünler arasında yer almaktadır. Özellikle cilde sağladığı faydalar sebebiyle kolajen faydaları ve kolajen nasıl kullanılır soruları oldukça merak edilmektedir. Kolajen ne işe yarar? Kolajen faydaları nelerdir? Kolajen nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.11.2021 - 13:50 Güncelleme: 10.11.2021 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Kolajen Nedir? Kolajen Ne İşe Yarar?
Kolajen hayvanlarda ve balıklarda bulunan bir protein çeşididir. Özellikle kolajen faydaları sebebiyle popüler hale gelmiştir. Giderek artan tanınırlığı sebebiyle kolajen nedir ve kolajen ne işe yarar soruları oldukça merak edilmektedir. Kolajen yaşlılık belirtilerini geciktirmek ve cilt güzelliğiniz sağlamak için kullanılan mucizevi bir üründür.


Kolajen Nedir?


Kolajen bir çeşit proteindir. Kolajen nedir sorusu son zamanlarda isminin sık sık duyulmasıyla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kolajen vücudumuzu bir arada tutmaya yarayan önemli bir maddedir. Cildin daha güzel ve sağlıklı görünmesini sağlayan kolajen kemik ve eklemler için de oldukça önemlidir.





Kolajen Faydaları Nelerdir?


Kolajen faydaları arasında yaşlanmayı geciktirmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Kolajen selülitlerin giderilmesinde ve cildin güzelleşmesinde oldukça büyük rol oynamaktadır. Kolajen faydaları ayrıca şu şekilde sıralanabilir;

- Tırnak ve saçları güçlendirerek uzamasına katkıda bulunur.
- Diş yapısı için oldukça faydalıdır.
- Sindirim sistemi için oldukça sağlıklıdır.
- Karaciğeri koruyarak temizlenmesine yardımcı olur.
- Gut hastalığını tedavi edici niteliktedir.

Kolajenin Cilde Faydaları


Koaljen cilde faydaları sebebiyle de son zamanları gündeme gelmektedir. Yaşlanma belirtilerini geciktirerek daha genç bir görünüme sahip olmamızı sağlar. Daha parlak ve dolgun bir cilt yapısı oluşturur. Ayrıca kırışıklıkları azaltıcı etkiye sahiptir. Cildin kuru yapısını nemlendirir ve parlaklık kazandırır. Bu sebeple kolajenin vücutta yeterli miktarda bulunması son derece önemlidir.

Kolajen Eksikliğİ Neden Olur?


Vücudumuzda bulunan kolajen yaşla beraber giderek azalmaya başlar. Bunun sonucunda bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kolajen eksikliği neden olur sorusu için şu maddeler sıralanabilir;

- Güneşin zararlı ışınları
- Stres
- Dengesiz beslenme
- Toksik maddeler
- Kronik rahatsızlıklar
- Uyku sorunları
- Sigara
- Menapoz

Kolajen Nasıl Kullanılır?


Kolajen eksikliği sonucunda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Kolajen nasıl kullanılır sorusu da bu noktada oldukça merak edilmektedir. Kolajen pudra şeklinde yemeklere katılarak kullanılabilmektedir. Jelatinide çorbalara ve et yemeklerine de katılarak kullanılabilir. Ayrıca tek başına kapsül şeklinde de kullanabilirsiniz.
Kolajen Zararları Nelerdir?


Kolajen zararları aşırıya kaçıldığında ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple sınırlı sayıda kolajen tüketimi önemli olmaktadır. Kolajen zararları şu şekilde ortaya çıkabilir;

- Deri döküntüsü
- Mide bulantısı
- Kusma
- Kabızlık
- Kas ağrıları
- Ağız kokusu
- Yorgunluk





Kolajen Hangi Yiyeceklerde Bulunmaktadır?


Kolajen alımı birçok yiyecekten rahatlıkla alınabilmektedir. Kolajen hangi yiyeceklerde bulunur sorusu da bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Kolajen bulunan yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

- Portakal, mandalina, greyfurt ve ananas benzeri meyveler kolajen açısından zengindir.
- Kırmızı meyveler de kolajen açısından zengindir.
- Havuç, balkabağı ve domates de kolajen bulundurmaktadır.
- Paça çorbası da kolajen bulunduran şifalı çorbalar arasında bulunmaktadır.


Kimler Kolajen Kullanmalı?


Kolajen ihtiyacı kişiden kişiye göre değişmektedir. Kimler kolajen kullanmalı sorusu da oldukça merak edilmektedir. Kolajeni 25 yaşını geçen herkes rahatlıkla kullanabilir. Fakat kronik rahatsızlığı olan kişiler bu konuda mutlaka alanında uzman bir doktora danışmalıdır.

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