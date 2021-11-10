Kolajen Nedir? Kolajen Ne İşe Yarar?



Kolajen Nedir?









Kolajen Faydaları Nelerdir?

Kolajenin Cilde Faydaları

Kolajen Eksikliğİ Neden Olur?

Kolajen Nasıl Kullanılır?







Kolajen Hangi Yiyeceklerde Bulunmaktadır?



Kimler Kolajen Kullanmalı?

Kolajen hayvanlarda ve balıklarda bulunan bir protein çeşididir. Özelliklesebebiyle popüler hale gelmiştir. Giderek artan tanınırlığı sebebiylevesoruları oldukça merak edilmektedir. Kolajen yaşlılık belirtilerini geciktirmek ve cilt güzelliğiniz sağlamak için kullanılan mucizevi bir üründür.Kolajen bir çeşit proteindir.sorusu son zamanlarda isminin sık sık duyulmasıyla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kolajen vücudumuzu bir arada tutmaya yarayan önemli bir maddedir. Cildin daha güzel ve sağlıklı görünmesini sağlayan kolajen kemik ve eklemler için de oldukça önemlidir.arasında yaşlanmayı geciktirmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Kolajen selülitlerin giderilmesinde ve cildin güzelleşmesinde oldukça büyük rol oynamaktadır.ı ayrıca şu şekilde sıralanabilir;- Tırnak ve saçları güçlendirerek uzamasına katkıda bulunur.- Diş yapısı için oldukça faydalıdır.- Sindirim sistemi için oldukça sağlıklıdır.- Karaciğeri koruyarak temizlenmesine yardımcı olur.- Gut hastalığını tedavi edici niteliktedir.sebebiyle de son zamanları gündeme gelmektedir. Yaşlanma belirtilerini geciktirerek daha genç bir görünüme sahip olmamızı sağlar. Daha parlak ve dolgun bir cilt yapısı oluşturur. Ayrıca kırışıklıkları azaltıcı etkiye sahiptir. Cildin kuru yapısını nemlendirir ve parlaklık kazandırır. Bu sebeple kolajenin vücutta yeterli miktarda bulunması son derece önemlidir.Vücudumuzda bulunan kolajen yaşla beraber giderek azalmaya başlar. Bunun sonucunda bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir.sorusu için şu maddeler sıralanabilir;- Güneşin zararlı ışınları- Stres- Dengesiz beslenme- Toksik maddeler- Kronik rahatsızlıklar- Uyku sorunları- Sigara- Menapozsonucunda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.sorusu da bu noktada oldukça merak edilmektedir. Kolajen pudra şeklinde yemeklere katılarak kullanılabilmektedir. Jelatinide çorbalara ve et yemeklerine de katılarak kullanılabilir. Ayrıca tek başına kapsül şeklinde de kullanabilirsiniz.Kolajen Zararları Nelerdir?aşırıya kaçıldığında ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple sınırlı sayıda kolajen tüketimi önemli olmaktadır. Kolajen zararları şu şekilde ortaya çıkabilir;- Deri döküntüsü- Mide bulantısı- Kusma- Kabızlık- Kas ağrıları- Ağız kokusu- YorgunlukKolajen alımı birçok yiyecekten rahatlıkla alınabilmektedir.sorusu da bu sebeple oldukça merak edilmektedir.şu şekilde sıralanabilir;- Portakal, mandalina, greyfurt ve ananas benzeri meyveler kolajen açısından zengindir.- Kırmızı meyveler de kolajen açısından zengindir.- Havuç, balkabağı ve domates de kolajen bulundurmaktadır.- Paça çorbası da kolajen bulunduran şifalı çorbalar arasında bulunmaktadır.Kolajen ihtiyacı kişiden kişiye göre değişmektedir.sorusu da oldukça merak edilmektedir. Kolajeni 25 yaşını geçen herkes rahatlıkla kullanabilir. Fakat kronik rahatsızlığı olan kişiler bu konuda mutlaka alanında uzman bir doktora danışmalıdır.