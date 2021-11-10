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Ani Titreme Neden Olur? Ani Titremenin Nedenleri Nelerdir?

Ani titreme, halk arasında yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Peki Ani Titreme Neden Olur? Ani Titremenin Nedenleri Nelerdir? İşte ani titremenin nedenleri...

Ekleme: 10.11.2021 - 15:45 Güncelleme: 10.11.2021 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Ani Titreme Neden Olur? Ani Titremenin Nedenleri Nelerdir?
Ani titreme, tıp dilinde tremor olarak adlandırılır. Ciddiye alınması gereken bu rahatsızlık kişilerin yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyebilir. Halk arasında ciddiye alınmasa da pek çok rahatsızlığın belirtisi olabilir. Peki Ani Titreme Neden Olur? Ani Titremenin Nedenleri Nelerdir? Ani titreme, ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Sizler için ani titremeye dair tüm detayları yazdık.

Ani Titreme Neden Olur?


Aslında birçok kişinin zaman zaman yaşadığı ancak dikkat etmediği ani titreme dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Ani titreme diğer hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle, derhal tıbbi yardım almanız önerilir. Medikal tremor; beynin kas hareketini kontrol eden kısmındaki bir problem nedeniyle oluşur. İnsanların bu ani titremeyi yaşamasının birçok nedeni vardır. İşte ani titremenin sebepleri:

-Aşırı stres
-Fazla kafein tüketimi
-Yorgunluk
-Ani korku, öfke ve heyecan

Kışın gözlenen titreme artacak, soğuk havalarda ağız ve el titremesi şeklinde gözlemlenebilir. Hipoglisemi de bir semptomdur. Vücudun birçok farklı bölgesinde ani titremeler görülebilir. Bu hastalığa tıbbi olarak 'titreme' denir ve beynin kas hareketini kontrol eden kısmındaki bir problemden kaynaklanır.

Ani Titreme Neden Olur? Ani Titremenin Nedenleri Nelerdir?

Ani titreme aşağıdaki formlara sahiptir:

Hastanın elleri titreyebilir, ritmik olarak titreyebilir. İnsan kolunda ritmik bir salınım gözlenir. Bazen bu titreme kafada oluşur. İnsan bacaklarında titreme ve ritmik titreme gözlendi. Daha ağır vakalarda kişinin tüm vücudu titreyebilir veya ritmik titremeler meydana gelebilir. Titreme yaşayan kişilerin seslerinde de titreme görülebilir. Tremoru olan kişilerin yazma ve okumada zorlandıkları görülmektedir.

Gece Uyurken Titreme Neden Olur?


Bu hastalık tıpta tremor olarak adlandırılır ve insanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Tıbbi yardım ve tedavi olmadan kendi kendine iyileşmez. Bu nedenle titremesi olan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Sallamak, yemek yerken kişinin ağzının ve ellerinin titremesine de neden olabilir. Titremeler her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Tremor, vücudun istemsiz titremesidir. El-ayak titremesi, düşük vücut ısısı nedeniyle kış aylarında daha sık görülür. İlaçlara ek olarak, doktorlar kasları güçlendirmeye ve kas kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olacak fizik tedaviler ve tedaviler önerebilir. Titreme sorunu yaşayan kişilerin hayatlarında bazı düzenlemeler yapması ve verilen tedavileri uygulaması önerilir. Stresten kaçınmak, çay ve kahve alımını azaltmak ve düzenli ve sağlıklı beslenmek, hepsinin olumlu bir etkisi olabilir.

Geceleri titreme, gençlerde ve çocuklarda daha sık görülür. Bu yaş grubunda daha sık görülüyor ki bu tesadüf değil. Sadece gece uyurken titremenin nedenine bakın ve nedenini bulacaksınız: Geceleri titreme esas olarak psikolojiktir. Kişi gün içerisinde kendisini aşırı derecede heyecanlandıran olay ve durumlar yaşarsa gece titremeleri artacaktır. Kişi aşırı derecede korkar veya korku içindedir. Çeşitli duyguların aşırı yaşanması da geceleri titreme sebebidir. Çocuklarda ve ergenlerde özellikle en ufak şeylerde aşırı duygulara bağlı olarak uyku sırasında titremeler bu yaş grubunda yani çocuk ve ergenlerde daha sık görülmektedir.
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