Yüzdeki Benler Nasıl Geçer? Yüzdeki Benler Nasıl Yok Edilir? İşte Yüzdeki Benleri Yok Etmek İçin Doğal Çözümler

Yüzdeki Benler Nasıl Geçer?



Elma Sirkesi ile Yüzdeki Benleri Yok Etme Yöntemi



Kaju Fıstığı ile Yüzdeki Benleri Yok Etme Yöntemi



Greyfurt ile Yüzdeki Benleri Yok Etme Yöntemi



Bal ile Yüzdeki Benleri Yok Etme Yöntemi



Sarımsak ile Yüzdeki Benleri Yok Etme Yöntemi



, yüzündeki benlerden rahatsız olan herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Benler vücudumuzun çoğu yerinde görünebilir. Ancak yüzdeki benler daha belirgin olduğu için bizi rahatsız ederler. Sağlıklı ciltte bu hücreler cilt yüzeyine eşit olarak dağılır. Ancak bazı durumlarda bu hücrelerin yapısı bozulur, tek bir yerde toplanır ve toplandığı bölgede siyah benler oluşturur. Peki? İşteEn önemli şey yüzdeki benlerden kurtulmak için önce bir doktora danışmaktır. Çünkü benin bulunduğu bölgeye deri altı hücrelerinin etkisini anlamak önemlidir. Lezyonların neden olduğu belirli hastalıkların olup olmadığını anlamak için mutlaka uzmana danışılmalıdır. Eğer durum böyle değilse, merhemler ve ilaçlar veya kremler bazında bazı tedaviler sağlanır. Elbette lazer tedavisi de uzman kontrolünde yapılan yöntemlerden biridir. Ayrıca evde daha kolay değerlendirilebilecek bazı doğal yöntemler de vardır.Elma sirkesi, benleri yok etmek için en kullanışlı ve uygun fiyatlı doğal ilaçlardan biridir. Elmas sirkesini cildinize sürmeden önce temizleyin ve kurulayın. Cilt tahrişini önlemek için önce benin üzerine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulayınız. Bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi dökün. Köstebeğin üzerine bir yara bandı koyun. Hassas ciltler için elma sirkesini seyreltmek için biraz su ekleyin. Bu şekilde tahriş olasılığı ortadan kaldırılabilir. Gece yatmadan önce uygulayın ve bir saat sonra pamuğu çıkarın. Kaybolmaya başlayana kadar her gece elma sirkesi sür. Ben üzerinde kabuklanma varsa çıkarmaya çalışmayın, zamanla düşmesine izin verin. Bu şekilde yara izi oluşumu engellenebilir. Elma sirkesi cilt altındaki pigmenti hafifletmeye yardımcı olur.Yarım kase kajuyu suya koyun ve bir gece bekletin. Ertesi gün sudan çıkarıp püre haline getirin. Köstebek kaybolana kadar düzenli olarak kaju yağı kullanmaya devam edin. Haftada birkaç kez uygulamak yeterlidir.Greyfurt kabuklarını ayırın ve suyunu sıkın. Birkaç hafta boyunca günde birkaç kez köstebeke greyfurt suyu sürün. Greyfurt, kısa sürede benden kurtulmanızı sağlayan, benler için çok etkili bir doğal çözümdür. Benlerin tedavisinde greyfurt suyuna ek olarak greyfurt çekirdeği de kullanılabilir.Balın birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı için benim için çok faydalı bir ilaç olduğunu biliyor muydunuz? Köstebeğe bal sürün, bir bandajla sarın ve 1 saat bekletin. Günde birkaç kez uygulayın. Bal tedavisi bir hafta içinde olumlu sonuçlar verecektir. Çoğu insan beni umursamıyor. Bununla birlikte, herhangi bir garip renk ve şekildeki benler için bir doktora danışmak daha faydalıdır.Bir diş sarımsağı ezin ve bir macun yapın. Bir parça pamuğun üzerine sarımsak koyun ve bene yapıştırın. Pamuğu gece boyunca köstebek üzerinde bırakın. Sarımsak tedavisi 3 hafta boyunca günde birkaç kez verildi. Sürekli ve düzenli kullanım sayesinde daha hızlı sonuç alınabilir. Ben kabukluysa çıkarmaya çalışmayın, leke bırakabilir.