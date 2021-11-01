Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Çekya'nın kuzeyindeki Liberec'te 1933 yılından bu yana hizmet veren teleferik, Pazar günü koptu.Kayak tesisleriyle tanınan 1000 metre yüksekliğindeki Jested Dağı'na tırmanan kabin, yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Yerel medya, düşen kabinde bir rehberin bulunduğunu bildiriyor.Yaralanan çalışan hayatını kaybetti, karşı yönden gelen diğer kabin ise telde asılı kaldı. Kabindeki 15 yolcu ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekibinin sözcüsü Michael Georgiev, 15 yolcudan yaralanan kimse olmadığını ancak yolcuların büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.Teleferik 30 metreden yere çakıldıYerel televizyon Televize Seznam, düşen teleferiği ve kurtarma ekiplerinin olay yerindeki görüntülerini ekrana getirdi.88 yıldır hizmette olan nostaljik teleferikte, ilk kez bir kaza gerçekleşti. Yetkililer, teleferik sisteminin iki hafta önce bakımdan geçtiğini söylüyor.Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği teleferik, geçen yıl 211 bin insanı taşımıştı.