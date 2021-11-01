Semra Dinçer Hayatını Kaybetti! Semra Dinçer Kaç Yaşında? Semra Dinçer Neden Vefat Etti?

Semra Dinçer Neden Vefat Etti?



Semra Dinçer Kimdir?



Semra Dinçer Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?



Ünlü oyuncu. Semra Dinçer'in ölüm haberini şarkıcı Haluk Levent duyurdu. Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.' dedi. PekiÜnlü oyuncu Semra Dinçer'in vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Semra Dinçer'in vefat nedeni ise Akciğer kanseri olarak açıklandı. Sayısız operasyon geçiren ünlü oyuncu kansere daha fazla direnemedi.Film ve televizyon oyuncuları ve senaristleri. 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğdu. 7'si senaryosu kendi yazdığı 42 film ve dizide rol alan Semra Dinçer, son dizisi İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin'i canlandırdı.Köşe Dönücü1984Barışta Savaşanlar1993Suçlu Kim1994Kaçıklık Diplomasi1998Örümcek Merve 1998Kıvılcım1999Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999Filler ve Çimen2000Gökten Düşen Hazine2000Kimyacı2000Martılar ve İstanbul2000Profesyoneller2000Zehirli Çiçek2000İçimizden Biri2000Benim İçin Ağlama2001Tatlı Hayat Mehpare 2001Berivan2002Kumsaldaki İzler2002Kırık Ayna Firdes 2003Mihrali2003Fırtına Hayatlar2004Perçem2004Döngel Kerhanesi Didar 2005Yolun Sonu2005Kaybolan Yıllar Rosa 2006Yağmurdan Sonra Defne 2006Geniş Zamanlar Sıdıka 2007Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008Leylan Sebahat 2007Derman Adalet Hemşire 2008Goncakaranfil2008Kardelen Şermin 2008Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010Maskeli Balo2010Dinle Sevgili Ülfet 2011Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017