Semra Dinçer Hayatını Kaybetti! Semra Dinçer Kaç Yaşında? Semra Dinçer Neden Vefat Etti?
Semra Dinçer, hayatını kaybetti. Kavak Yeller, Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi pek çok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Semra Dinçer'in vefat haberi sevenlerini üzdü. Peki Semra Dinçer Kaç Yaşında? Semra Dinçer Neden Vefat Etti?
Ünlü oyuncu Semra Dinçer vefat etti. Semra Dinçer'in ölüm haberini şarkıcı Haluk Levent duyurdu. Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.' dedi. Peki Semra Dinçer Kaç Yaşında? Semra Dinçer Neden Vefat Etti?
Semra Dinçer Neden Vefat Etti?
Ünlü oyuncu Semra Dinçer'in vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Semra Dinçer'in vefat nedeni ise Akciğer kanseri olarak açıklandı. Sayısız operasyon geçiren ünlü oyuncu kansere daha fazla direnemedi.
Semra Dinçer Kimdir?
Film ve televizyon oyuncuları ve senaristleri. 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğdu. 7'si senaryosu kendi yazdığı 42 film ve dizide rol alan Semra Dinçer, son dizisi İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin'i canlandırdı.
Semra Dinçer Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?
Köşe Dönücü1984
Barışta Savaşanlar1993
Suçlu Kim1994
Kaçıklık Diplomasi1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen2000
Gökten Düşen Hazine2000
Kimyacı2000
Martılar ve İstanbul2000
Profesyoneller2000
Zehirli Çiçek2000
İçimizden Biri2000
Benim İçin Ağlama2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan2002
Kumsaldaki İzler2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali2003
Fırtına Hayatlar2004
Perçem2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017