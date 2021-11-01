MSB'den S-400 açıklaması! 'Nerede ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda'

Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada S-400'lerle ilgili "Nerede ne zaman ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda" ifadesini kuıllandı.Ayrıca "Ekimde yurt içi ve sınır ötesindeki 27 operasyonda 279 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu" denildi.Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ"F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD'de gerçekleşecek. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek""(S-400)DURUŞUMUZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"Güvenlik kaynakları, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuştu:"Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır.""TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırarak gerekli tedbirleri alıyor""Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor.""TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIĞI GÖSTERMEK İÇİN TEZKERENİN SÜRESİ 2 YIL""İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye'den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014 yılından beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bu tezkerede bu konuyla ilgili yeni bir ifade yok. 2014'te BMGK'nın 2170 sayılı DEAŞ ve diğer terörist oluşumlarla mücadele konusunda bir kararı var. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon kuruldu. Bakanlar Kurulumuzun o dönemde aldığı bir karar da var. Bu karara istinaden çıkarılmış bir tezkere ve 2014 yılından itibaren çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadeler yer alıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok."MSB: YUNANİSTAN'IN TUTUMU NATO'YA ZARAR VERİYORMilli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınır güvenliği konularında bilgilendirmede bulundu."Yunanistan; Fransa ve ABD ile yaptığı anlaşmalar ile iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-AB, Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyor. Yunanistan'ın ittifak içinde ittifak tutumu NATO'nun dayanışma ruhuna zarar veriyor.""YUNANİSTAN ADALARDA 2 BİN 61 İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİ""Yunanistan tarafından gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1 Ocak itibariyle toplam 2 bin 61 ihlal gerçekleşti."Ekim ayında 279 terörist etkisiz hale getirildi"Son bir ayda 3'ü büyük 24'ü orta çaplı 27 operasyon düzenlendi. Ekim ayında 279 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekat bölgelerinde 169 terörist etkisiz hale getirildi."Sınırda 472 kişi yakalandı"Ekim ayında tüm sınırlarda 24'ü FETÖ toplam 38 teröristin arasında olduğu 472 şahıs yakalandı."FETÖ ile mücadele"15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 24 bin 82 kişi ihraç edildi. 1 Ocak 2021 itibariyle 3 bin 405 personel FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi."