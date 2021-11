Hayalet ilk kez göründü! Dünya Çin'i konuşuyor

Ekim ayı başından bu yana bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan'ın üstüne savaş uçakları gönderen Çin'in büyük sırrı ortaya çıktı, gizli silahı dünya açık şekilde gördü.Tayvan, Pazar günü yaptığı açıklamada Ekim ayının son gününde sekiz Çin jetinin daha hava sahasına girdiğini, bunun üzerine savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.Sekiz jetin altısı J-16 savaş uçaklarıydı. Taarruzdan bir gün önce ise, Çin'in yıllardır gizlediği Shenyang FC-31, nam-ı diğer J-XY veya J-35 ilk kez gökyüzünde görüntülendi.FC-31, ABD dışında üretilen ilk hayalet uçak projesi olma özelliğini taşıyor. Beşinci nesil jet iki motorlu ve ABD'nin ünlü F-35 savaş uçağının kopyası olarak görülüyor.Uçağın yenilenmiş prototip fotoğrafları, Çin'in sosyal medya ağı Weibo'da Aralık 2019'da paylaşılmış ancak söz konusu görüntülere resmi bir doğrulama gelmemişti.İlk prototipin 2012 yılında uçuşundan bu yana gizemini koruyan Shenyang FC-31'in, gelecekte Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun uçak gemisinden havalanması bekleniyor.LİMANI YOK ETTİPasifik Okyanusu'nda ABD ve müttefikleriyle kapışan Çin, son olarak Amerikan ordusuna karşı geliştirdiği su altı patlayıcılarını görücüye çıkarmıştı. Yeri gizli tutulan testte su altı patlayıcılarının ateşlenmesiyle bir liman yerle bir oldu.Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesi, rıhtıma kurulan sensörlerin 'gerçek bir savaşta düşman limanlarına' yönelik saldırıları desteklemek için kullanılacak verileri toplama işlevi gördüğünü kaydediyor.Global Times, ilk kez bir limanı yok eden teknolojinin bir çatışma durumunda düşman tedarik hatlarını kesmek için tasarlandığını ve ABD uçak gemileri gibi büyük gemileri savunmasız hale getireceğini yazdı.Gazete, sualtı silahının, ABD'nin Pasifik'teki değişen taktiklerine bir yanıt olduğunu ve Washington'ın saldırılardan kaynaklanan zararı azaltmak için, güçlerini tek bir yerde toplamak yerine daha küçük yerler arasında böldüğünü de savundu.DENİZ CANAVARI UYDUDAN GÖRÜNDÜYeryüzünün en tehlikeli noktasında ABD uçak gemilerini gölge gibi takip eden Çin'in en büyük sırlarından biri deşifre oldu, uydu görüntüleri silahlanma yarışının yeni adresini apaçık ortaya koydu.Uzay teknoloji şirketi Maxar Technologies, Çin'in geliştirdiği robot 'Deniz Avcısı' savaş gemisine ev sahipliği yapan çok gizli üssün fotoğraflarını yayınladı. İngiliz medyası, fotoğrafları 'Deniz Canavarı' manşetiyle duyurdu.Kuzey Kore sınırındaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian'daki bir limanda yer alan gizli üste, Çin'in ürettiği yeni ve daha büyük bir insansız deniz aracı (USVs) göze çarpıyordu. Çin'in ilk insansız deniz aracı JARI filosu 2018'de görücüye çıkmıştı. 15 metrelik mini destroyerde denizden havaya füzeler ve hafif torpidolar ateşleyebilen uzaktan kumandalı silahlar vardı.Yeni model ise öncekine göre en az 10 metre daha büyük ve gelişmiş mühendislik özellikleri var. Fotoğraflarda, üstte aynı uzunlukta bir başka insansız deniz aracı daha görülüyor. Askeri uzmanlar, gizli üsteki insansız deniz araçlarının ABD'nin donanmasının ürettiği 200 milyon dolarlık yeni nesil insansız 'Deniz Avcısı'na benzediğini söylüyor.Uzmanlar ayrıca, söz konusu üste 2017'de yapımına başlanmış bir başka gizli geminin de bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca, liman zaman zaman Çin Halk Kurtuluş ordusuna ait denizaltılara da ev sahipliği yapıyor.DENİZDE SİLAHLANMA YARIŞIÇin, Ekim ayı başında bağımsızlığını tanımadığını güney komşusu Tayvan'ın üstüne 150'yi aşkın savaş uçağı gönderdi. Aynı günlerde ABD ve İngiliz uçak gemileri Tayvan yakınlarında tatbikat yapıyordu.ABD ve Çin arasındaki Pasifik rekabeti kızışmış durumda. Çin'in donanma gücü karşısında geride kaldığını düşünen ABD, önümüzdeki yıllarda savaş gemisi sayısını 355'e çıkarmayı hedefliyor. ABD tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna göre ise, Pekin yönetimi kıyılara konuşlu, uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planlıyor.ÇİN GERİ ADIM ATMIYORGiderek tırmanan Tayvan krizinde Pekin yönetimi geri adım atmak bir yana, her ne pahasına olursa olsun küresel ölçeğe yayılacağına kesin gözüyle bakılan savaşı başlatmak için, elinden geleni yapacağının sinyalini verdi.Çin devlet medyası, Tayvan liderinin Pekin'den gelen 'tehditlere' direnme sözü vermesinin ardından 'Tayvan'ı savaş alanına çekmekten başka seçenek kalmayacağı' konusunda uyardı. Global Times gazetesi bu tehdidi, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in Pekin'in adayı, anakarayla 'yeniden birleştirme' baskısına direnme sözü verdiği konuşmasının ardından yayınladı.İŞGAL TATBİKATIÇin'in savaşa hazırlandığının en son ve güçlü işareti de, Pekin ordusunun son haftalarda gerçekleştirdiği sahile çıkarma yaparak saldırma tatbikatları oldu. Video, Çinli askerlerin Tayvan'dan denizin tam karşısındaki eyalette tekneler, insansız hava araçları ve ateşli silahlarla sahile çıkarma ve saldırı tatbikatı yaptığını gösteriyor.Global Times, Çin'deki 'uzmanlardan' alıntı yaparak, 'ayrılıkçı' Tsai'yi tansiyonu yükseltmekle suçlarken, 'zorla yeniden birleşmeye direnmenin yalnızca kıyameti hızlandıracağı' uyarısında bulundu.Çin lideri Xi Jinping ise, bağımsızlığını tanımadıkları güney komşusu Tayvan'a açık mesajlar gönderiyor. 'Tek Çin' politikasını yineleyen Xi, Tayvan'la yeniden birleşmenin olacağını ve olması gerektiğini söyledi. Çin'de hanedanlığın yıkılıp cumhuriyetin ilan edilmesinin 110'uncu yıldönümünde konuşan Xi Jinping, 'Anavatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek' dedi.İLK SALDIRI ADADAKİ ABD'LİLERİ HEDEF ALACAKABD her zaman Tayvan'ı savunma sözü verdi ancak Çin bir saldırı başlatırsa, Washington, Pekin ile potansiyel olarak küresel bir savaşa dönüşecek, yıkıcı bir seçimle karşı karşıya kalacak. The Global Times, Ekim ayı içerisinde ABD'ye korkunç bir uyarıda bulundu ve ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin anakarasının 'istilası' anlamına geldiğini savundu.Global Times, 'Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar bu ABD askeri personeli olacak' tehdidinde bulundu ve Cuma günü yayınlanan başyazıda, 'Anakara, onlara karşı her an askeri saldırı düzenleme hakkına sahiptir' dedi.929 kelimelik makale ayrıca, Afganistan'daki başarısızlıkları nedeniyle Washington'la alay etti ve ABD'nin Tayvan'ı savunmak için bir savaşa katılmaya karar vermesi ve halinde 'dayanılmaz' kayıplarla karşı karşıya kalacağını söyledi: 'Savaşı kışkırtmak için ateşle oynadıklarını ve eylemlerinin getireceği sonuçların hem ABD hem de Tayvan için katlanılmaz olduğunu bilmelerini sağlamalıyız. Washington'ın, tehlikeli bir oyun oynadığını ve genç ABD askerlerinin hayatlarını riske attığını anlamasını sağlamalıyız.'ÇİN'İN EN HASSAS MESELESİTayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa, resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor.Çin Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de, birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'la, diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor.Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş, Şi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlılarını tehdit eden Çin lideri Şi, 'Tayvan'daki herkes, bağımsızlığın, büyük bir felaket olacağını anlamalıdır' demişti:'Ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi, tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız'. Şi Jinping'in açıklamalarından sonra Çin ordusu Tayvan adası yakınlarında savaş uçakları ve gemilerin katıldığı gövde gösterilerine girişmişti.Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Pekin yönetimine verdiği yanıtta ülkesinin asla 'Tek ülke, iki sistem' düzenine geçmeyi kabul etmeyeceğini ilan ederek 'Çin'in imzaladığı 1992 Mutabakatı 'Tek Çin' düzenine işaret ediyor. Şi Jinping'in sözleri kaygılarımızın yersiz olmadığını gösterdi' diye konuşmuştu.Tayvan ordusu, aynı yılın Mayıs ayında gerçek füzeler ve mermilerle Çin işgaline karşı arka arkaya tatbikatlar düzenlemişti. Güney kenti Pingtung kıyılarındaki tatbikatta savaş gemileri ateş açmış, tank ve top atışları yapılmış, jetle ve helikopterler füze fırlatmıştı.Aynı hafta içinde üç savaş uçağı muhtemel bir Çin saldırısına karşı bir otoyola iniş yapmış, görüntüler günlerce dünyada konuşulmuştu. Doğudaki Hualien açıklarında gerçekleşen bir başka tatbikatta ise savaş gemisinden anti denizaltı füzeleri ateşlenmişti.ABD DESTEĞİTayvan'ın en önemli müttefiki ise, ABD. Washington, Nisan ve Mayıs 2019'da Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan Boğazı'na savaş gemileri gönderdi. ABD Tayvan'la diplomatik ilişkisi kurmasa da çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor. Pentagon'un açıkladığı verilere göre, son 10 yılda Tayvan'a 15 milyar dolardan fazla silah satışı yapıldı.Tayvan Boğazı, Çin'le Tayvan'ı birbirinden ayırıyor. Boğazın genişliği ise, 180 kilometre. 1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, komünistlere yenilen milliyetçiler, Tayvan adasına kaçmışlardı