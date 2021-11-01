Adana'da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı

Çukurova ilçesinde sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç evini yakmaya başladı. Ardından alevleri umursamadan balkonda sigara için vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'nın Sincan ilçesinde yaşayan bir genç sinir krizi geçirerek etrafa dehşet saçtı.



Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi.



OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE EŞYALAR FIRLATTI

Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye çalıştı.



Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.



ALEVLERİ UMURSAMADAN SİGARA İÇTİ

Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti.



Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G’yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.



Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.