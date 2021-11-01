  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da evini yakarak balkonda sigara içen genç kurtarıldı

Çukurova ilçesinde sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç evini yakmaya başladı. Ardından alevleri umursamadan balkonda sigara için vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ekleme: 1.11.2021 - 01:42 Güncelleme: 1.11.2021 - 01:58 / Editör: Ozge Selin
Adana'nın Sincan ilçesinde yaşayan bir genç sinir krizi geçirerek etrafa dehşet saçtı.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE EŞYALAR FIRLATTI
Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye çalıştı.

Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.

ALEVLERİ UMURSAMADAN SİGARA İÇTİ
Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti.

Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G’yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu: Çaldığımız en iyi salon
İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron balıkçı sorunu konusunda İngiltere'yi uyardı
HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu
Başkan Erdoğan'dan G-20 zirvesinde önemli açıklamalar!
31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Kukla Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı! 20 dakika değil 1 saat 10 dakika!
Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı