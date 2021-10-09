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Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'

Türk mühendislerince dört yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen Robot Göz, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğal gaz borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek. Türkiye, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke oldu.

Ekleme: 9.10.2021 - 13:45 Güncelleme: 9.10.2021 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) geliştirdiği ve 'Robot Göz' olarak adlandırılan 'Boru İçi Denetleme Robotu'yla, hatlardaki doğal gaz kaçakları anında saptanacak.
TÜRK MÜHENDİSLERİ TASARLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Robot Göz, İGDAŞ için Türk mühendislerce tasarlandı.

KAÇAKLARI TESPİT EDECEK

TÜBİTAK RUTE tarafından 4 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen Robot Göz, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğal gaz borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek.

PROJE 2017'DE BAŞLADI

TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017'de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini belirtti. Çimen, Robot Göz'ün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını söyledi.

SADECE İKİ ÜLKE SAHİP

Bu teknolojinin benzeri sadece ABD'de bulunuyor. Türkiye, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke oldu.

ROBOT GÖZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Robot Göz'ün Üzerinde 900 sensör var. Bu sensörlerle hem boru içerisindeki hem de dış yüzeyindeki kusurlar tespit ediliyor. Robot Göz, 9 modülden oluşuyor. Yılansı bir yapısı var. Yönelme, dönme hareketleri yapabiliyor ve karmaşık şehir boru hatlarında bu yapısı sayesinde rahatlıkla hareket edebiliyor. Kamera modüllerinde lazerler var. Çember şeklinde lazer yansıtılıyor. Bu lazerin değişimi incelenerek borularda deformasyon var mı tespit ediliyor. Robot Göz, tamamen kablosuz.

2017'de yapımına başlanan proje, birçok çalışmada olduğu gibi yine İBB tarafından sahiplenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık' diyerek projenin kendi dönemlerine ait olduğunu savundu.



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