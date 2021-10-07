Whatsapp, Instagram ve Facebook'taki kesintinin ardından şimdi de Google skandalı

Dünyanın gündemi, 4 Ekim akşamı yaşanan erişim kesintisiydi. Milyarlarca kullanıcı 7 saat boyunca Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremedi. Tarihinin en büyük erişim sıkıntısını yaşayan platformlardaki kesintiyle ilgili komplo teorileri şöyleydi:



E-TİCARET İMPARATORU: Mark Zuckerberg, üç platformu tek çatı haline getirerek bir e-ticaret sitesi kurmayı hedefledi. Normal bir şirketin 5 ayda hazırlayabileceği süreci 4 Ekim'de gerçekleştirdi. Bu sırada sistem kilitlendi ve veri akışı kesildi!



KRİPTO PATRONU: Zuckerberg, kuracağı e-ticaret sitesi için kendi kripto parasını hazırladı. Bunun uygulama yüklemesi yapıldığı sırada sistem arızası yaşandı.



VERİLERE NE OLDU?: İddiaya göre 4 Ekim akşamı üç sosyal medya platformu hackerların saldırısına uğradı. 1.5 milyar insanın kişisel bilgileri çalıntı. Hatta Deep Web'te satışa çıktı! Sadece bir milyon kişinin verileri hackerler tarafından 5 bin dolara satıldı.



KİM BU CASUSLAR?: Kesinti izleme web sitesi DownDetector, 4 Ekim'deki kesinti için 'Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük kesinti' dedi. Bazı çevreler, bu olay için gizli bir CIA operasyonu dedi. Kimileriyse Ruslar'ı hedef gösterdi.



YİNE Mİ MUSK?: Elon Musk, tüm dünyada interneti tekelleştirmek için kolları sıvadı. Dünyanın çevresine Starlink uyduları yolladı. Önceki gün deneme yaptığı sırada sistem arızalandı. Dünya 7 saat internetsiz kaldı.



AP DE TEPKİLİ



Yaşanan veri sıkıntısı, tüm dünyayı etkiledi. Avrupa Parlamentosu'ndan da hamle gecikmedi. Parlamento'dan iki vekil, Facebook'a dair iddiaların soruşturulmasını istedi.



RAKİPLERİ UÇTU!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim sorunu, rakiplerine yaradı! Sadece Telegram'a 70 milyondan fazla yeni kullanıcı giriş yaptı! Bip'in de kullanıcı sayısı 2'ye katlandı.



DAVA AÇILABİLİR

Avukat Kürşat Ergün yaşanan kesintide ticari kayba uğrayanların Facebook'a dava açabileceğini söyledi. 'Facebook ve Instagram temsilcileri, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda' dedi.



ZARAR 160 MİLYON DOLAR

Kesinti, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. Facebook, 100 milyon dolarlık reklam gelirini kaybetti. Uzmanlar, kesintinin küresel ekonomiye verdiği zararın 160 milyon dolar olduğunu söyledi.



ABD'YE KARŞI TEHDİT

Takvim'in haberine göre Facebook'un eski çalışanı veri bilimi uzmanı Frances Haugen, önceki gün de ABD Kongresi'nde ifade verdi. Facebook'un ABD'ye karşı bir tehdit olduğunu söyledi. 'Facebook gençleri bağımlı hale getiriyor' diye konuştu.



ŞİMDİ DE GOOGLE!

Dünyanın en popüler arama motoru Google da veri skandalına karıştı. Şirketin, kullanıcıların yaptığı aramaları ABD hükümetiyle paylaştığı ortaya çıktı. Büyük tepki aldı.