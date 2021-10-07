Dijital dünyada her gün yenilikler ortaya çıkmaya devam ediyor. NFT de bu yeniliklerden biri. Son zamanlarda NFT tüm dünyanın gündemine oturdu ve herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Videolar, sözler, sanat içerikleri, resimler ve daha pek çok şey NFT ile satışa çıkarılıyor. Satışa çıkan NFT para karşılığında alınabiliyor. Peki NFT nedir? NFT nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır? İşte son zamanların merak konusu olan NFT hakkında her şey…





NFT Nedir?



NFT Nasıl Üretilir?



NFT Nasıl Yapılır?



NFT yani Non Fungible Token olarak adlandırılan dijital teknoloji büyük çoğunlukla internet üzerinden dijital eserlerin kripto zincirinde alınabilen ya da satılabilen ürünlere dönüşmesidir. Bu sayede ürünler büyük kitlelere ulaşıyor ve karşılığında para kazanılıyor. NFT dijital bir eserin kendine has olmasına olanak sağlıyor. Yani bölünemeyen, parçalanamayan bir sertifika gibi düşünülebilir.NFT ile satılan ürünler sadece bir kişide oluyor ve türünün tek örneği oluyor. Bu nedenle çok yüksek fiyatlara satılıyor.NFT, Ethereum gibi bir blok zinciri geliştiricileri tarafından hazırlanan ERC-727Ctoken standartlarıyla üretiliyor. Kullanıcıların bu zincirde kaybolmaması için işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceği platformlar vardır. NFT üretebilmek için ihtiyaç duyulan tek şey dijital kripto para cüzdanızdır.NFT, blok zincirinde depolanan orijinal dijital içeriği temsil eden bir veri birimidir. Bitcoin ve kamu hizmetleri veya ağlar gibi birçok kripto para biriminden farklı olarak, NTF içeriği şifrelenmiş bir simgedir. NFT, Rarible, Opensea veya KnownOrigin gibi dijital platformlarda sağlanan müzayede pazarına dijital sanat içeriği yüklenerek oluşturulur. Blok zincirinde kayıtlı içeriğin, kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturur. Sanatçı isterse, eseri temsil eden NFT'yi satabilir ve sanatçının eserinin telif hakkına sahip olabilir ve aynı eserden daha fazla NFT oluşturabilir. NFT alıcıları, orijinal olarak sanatçı tarafından üretilen içeriğe özel erişim almayacak. Çalışmayı dijital deftere (blockchain) NFT olarak yükleyen kişinin, NFT'nin orijinal sanatçısı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Geçmişte, NFT, içerik oluşturucunun izni olmadan bile sanatı sıklıkla kullanırdı.?” ve “?” sorusunun yanıtını sizler için yazdık. Bu bilgiler ışığında siz de NFT alıp satabilirsiniz.