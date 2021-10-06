BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? 8 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM 8 Ekim Cuma kataloğu ürünleri yayınlandı. 8 Ekim 2021 BİM Kataloğu ürünleri Cuma günü tüm BİM Marketlerin raflarında olacak. Bu haberin ardından indirim takip eden çoğu kişi bu hafta BİM kataloğunda neler var? BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? Sorularına yanıt aramaya başladı. BİM 8 Ekim kataloğunda zücaciyeden elektronik ev aletlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı 8 Ekim Cuma BİM kataloğunun detaylarını sizler için sıraladık. İşte BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri…





BİM Kataloğu 8 Ekim Cuma İndirimli Ürünler



BİM Kataloğunun ilk sayfasında yemek takımı, karnıyarık tenceresi, çelik tencere ve ızgara tava gibi çok kullanışlı mutfak gereçleri var.İkinci sayfada ise bitki çayı ve kahve demliği, iki katlı bulaşıklık, havluluk, baharatlık seti gibi küçük mutfak gereçleri yer alıyor.8 Ekim Cuma BİM Kataloğunun üçüncü sayfasında bambu yorgan, yatak örgüsü,, nevresim takımı, püsküllü halı, banya paspası gibi evin önemli ihtiyaçları yer alıyor.Kataloğun son haftasında ise birçok teknolojik alet ve kozmetik ürün bulunuyor.? Sorusunun yanıtı bu şekildedir.sizler için paylaştık.