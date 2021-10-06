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BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? 8 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? 8 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!

8 Ekim 2021 BİM Kataloğu ürünleri Cuma günü marketlerde olacak. Ev ürünlerinin ağırlıkta olduğu BİM Kataloğu 8 Ekim ürünlerine dair detaylar paylaşıldı. Peki bu hafta BİM kataloğunda neler var? BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? İşte 8 Ekim 2021 BİM Kataloğu ürünleri…

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:58
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:17
BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? 8 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM 8 Ekim Cuma kataloğu ürünleri yayınlandı. 8 Ekim 2021 BİM Kataloğu ürünleri Cuma günü tüm BİM Marketlerin raflarında olacak. Bu haberin ardından indirim takip eden çoğu kişi bu hafta BİM kataloğunda neler var? BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? Sorularına yanıt aramaya başladı. BİM 8 Ekim kataloğunda zücaciyeden elektronik ev aletlerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı 8 Ekim Cuma BİM kataloğunun detaylarını sizler için sıraladık. İşte BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri

BİM Kataloğu 8 Ekim Cuma İndirimli Ürünler


BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri



BİM Kataloğunun ilk sayfasında yemek takımı, karnıyarık tenceresi, çelik tencere ve ızgara tava gibi çok kullanışlı mutfak gereçleri var.

BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri

İkinci sayfada ise bitki çayı ve kahve demliği, iki katlı bulaşıklık, havluluk, baharatlık seti gibi küçük mutfak gereçleri yer alıyor. 

BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri

8 Ekim Cuma BİM Kataloğunun üçüncü sayfasında bambu yorgan, yatak örgüsü,, nevresim takımı, püsküllü halı, banya paspası gibi evin önemli ihtiyaçları yer alıyor.

BİM 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri



Kataloğun son haftasında ise birçok teknolojik alet ve kozmetik ürün bulunuyor.

BİM aktüel 8 Ekim 2021 Cuma kataloğu ürünleri neler? Sorusunun yanıtı bu şekildedir. 8 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler Kataloğu sizler için paylaştık.

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