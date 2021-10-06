Son günlerde Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri yeni anayasa tartışmaları oldu. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasada bulunan ilk 4 maddenin değiştirilmesi fikrini sert ifadelerle eleştirmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir.' ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU'NUN 2015'TEKİ AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ



Gündemdeki anayasa tartışmaları ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında, terör örgütü PKK'ya yakın olan İMC TV'deki sözlerini hatırlattı.



Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun sözlerini arşivden çıkardı: Bunun adı şizofrenidir | Video



'PROFESYONEL YALANCI OLMASI YETMEZ; BUNUN ADI ŞİZOFRENİDİR'



Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini yayınlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan İMC TV'de söyledikleri hala arşivlerde duran birisinin bu tiviti atabilmesi için profesyonel yalancı olması yetmez; bunun adı şizofrenidir...' dedi.



'ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM, SÖYLEDİK BUNLARIN TAMAMINI'



Kılıçdaroğlu videoda, 'YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim' dedi. Programda bulunan bir kişinin 'Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri mesela' şeklindeki sözüne de 'Tabii. Söyledik bunların tamamını buyrun gelin yapalım bunların hepsini.