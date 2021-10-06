ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES Başvuruları Ne Zaman? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

2021 yılının son ALES başvuruları başladı. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES için geri sayım başladı. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı…
ALES 2021 başvuru bilgileri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Yılda 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu önümüzdeki günlerde yapılacak. Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen adayların girmek zorunda olduğu ALES sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi…