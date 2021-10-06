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ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES Başvuruları Ne Zaman? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES Başvuruları Ne Zaman? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

2021 yılının son ALES başvuruları başladı. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES için geri sayım başladı. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:53
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:55
ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES Başvuruları Ne Zaman? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

ALES 2021 başvuru bilgileri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Yılda 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu önümüzdeki günlerde yapılacak. Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen adayların girmek zorunda olduğu ALES sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi

ALES Başvuruları Ne Zaman?


ALES başvuru tarihleri ÖSYM sitesinde yer alan bilgilere gör bugünden itibaren başladı. ALES Başvuru bitiş tarihi ise 14 EKİM olarak belirlendi. Adaylar sınava elektronik ortamda girecek ve ÖZYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Ayrıca ALES sınava girecek tüm öğrenciler sınava ilişkin kılavuza ÖSYM sitesinden ulaşılabilecek.



ALES Sınav Tarihleri Ne Zaman?


ALES sınavı başvuru tarihleri 6-14 Ekim arasında yapılacak. ALES/3 sınavı ise 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

ALES Başvuru Ücreti Ne Kadar?


ALES başvuru ücreti sınav kılavuzu yayınlanınca belli olacak. Ancak geçtiğimiz oturumda ALES başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmişti. Bu oturumda da fiyatın aynı olması bekleniyor.

ALES Başvuruları Ne Zaman?” sorusunu sizler için yanıtladık. Alınan son bilgilere göre ALES sınav tarihi ve başvuru ücreti bilgisi bu şekildedir.

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