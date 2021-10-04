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Facebook çalışanları kapıdan içeri giremedi!

Facebook çalışanları kapıdan içeri giremedi!

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter'da ses getiren bir bilgi paylaştı

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:24
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:43
Facebook çalışanları kapıdan içeri giremedi!

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

Haberi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.


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