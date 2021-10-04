CHP medyasında 'Cici Selo' manşetleri!

Özellikle son seçimlerde HDP'siz adım atamayan, HDP'nin sözünden çıkamayan, aday göstereceği isimler için Kandil'den onay bekleyen CHP, yandaş medyasına talimatı verdi.

Terörden tutuklu Demirtaş'ı alternatif bir isim olarak seçime ısındırmak isteyen CHP medyası, güzellemelerine şimdiden başladı.







DİKEN DEMİRTAŞ'IN SÖZCÜSÜ OLDU



Haberin kaynağı CHP yandaşı Diken! Geçmişte de yaptığı PKK ve Demirtaş güzellemeleriyle bilinen Diken, 'Umut olmadan yaşanır mı?' başlığıyla HDPKK'lı Demirtaş'ın yazısına yer verdi, PKK'nın sözcüsü oldu.







ODA TV HAVADA YAKALADI



İmamoğlu'nun yandaş basını haline gelen Oda TV ise Diken'in haberine balıklama atladı. Oda TV; HDPKK'lı Demirtaş'ın açıklamasını manşetine taşırken 'Demirtaş PKK'nın yaptığı iki işçinin öldüğü saldırıyı kınayarak, 'Bu tür cinayetlerin tek bir haklı ve meşru gerekçesi yoktur olamaz' dedi ' ifadeleriyle 'HDP ve Demirtaş terörle arasına mesafe koyuyor' mesajı vermeye, Demirtaş aklaması yapmaya kalkıştı.







ATATÜRKÇÜ CUMHURİYET'E BAK SEN!



Sözde Atatürkçü Cumhuriyet ise kendine yakışanı yaptı, CHP ve ortaklarının çıkarlarını gözetecek şekilde Atatürkçülüğü bir kenara bırakarak Kandil'in sesi oldu. Cumhuriyet,

Demirtaş'ın sözlerini manşetine taşıyarak 'PKK'yı kınadı' başlığıyla teröristleri aklama peşine düşen bir başka yaın organı oldu.







ALTERNATİF İSİM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR



2023 seçimleri için birçok ismin konuşulduğu Millet İttifakı'nda Demirtaş'ın alternatif bir isim olarak değerlendirildiği konuşuluyor. CHP ve yandaş medyasının seçimlere kadar HDP ve

Demirtaş güzellemesi yapması, 'HDP terörle arasına mesafe koyuyor' algısı üzerine çalışması bekleniyor.

