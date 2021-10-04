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CHP'de tosuncuk vakası! 1 Milyar TL ile kaçtı...

CHP'de tosuncuk vakası! 1 Milyar TL ile kaçtı...

CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı, 2019 Eyüpsultan Belediye Başkan Aday Adayı ve 2020'de de Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı olan Saim Diken'in partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Diken'in ABD'de topladığı parayla şirket kurduğu ve sosyal medya hesapları dahil tüm irtibatlarını kapattığı, kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:04
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:11
CHP'de tosuncuk vakası! 1 Milyar TL ile kaçtı...

CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. 2020'de Anamuhalefet partisinden aday olan Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı olan Saim Diken'in partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurt dışına gittiği belirtildi! İşte siyasetin gündemine bomba gibi düşecek o haberin detayları:

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın olayının bir benzeri ile çalkalanıyor. İddiaya göre Saim Diken, CHP'de aktif olarak görev yapan bir isimdi. İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. Seçilemeyince 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı oldu. Burada da kendisine yer bulamayınca, 2020'de Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı oldu. 150 oy aldı ancak 7 oy farkıyla yarışı kaybetti. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş seçildi.

ABD'YE YERLEŞTİ İDDİASI

Diken, CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, son golünü attı. CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CHP kulislerinde Diken'in ortadan kaybolduğu konuşulurken bazı meclis üyeleri de soyadı üzerinden argo espriler yapmayı ihmal etmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de fotoğrafları yer alan Saim Diken hakkındaki son iddia ise topladığı 1 milyar TL ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği ve burada bir şirket kurduğu yönünde oldu.

CHP'lileri ve partili vatandaşlardan parayı toplayan Diken'in ayrıca sosyal medya hesaplarını ve tüm iletişimini de kapattığı öğrenildi.


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