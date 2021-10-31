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Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir okulda küçük çocuklara yaptırılan, 'Atatürk'e secde' edildiği görülen etkinlik sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Skandal etkinliğe tepki verenlerden biri de Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı derhal eğitimden uzaklaştırılmalı…” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Ekleme: 31.10.2021 - 13:06 Güncelleme: 31.10.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Geçtğimiz yıllarda benzerlerine rastlanan küçük yaştaki öğrencilerin Mustafa Kemal'e ‘gösteri' adı altında secde ettirilmesi olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde çocukların Mustafa Kemal portresine secde ettirildiği görülüyor.

Skandal videoyu sosyal medyadan paylaşan Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı derhal eğitimden uzaklaştırılmalı…” notunu düştü.



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