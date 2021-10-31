Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir okulda küçük çocuklara yaptırılan, 'Atatürk'e secde' edildiği görülen etkinlik sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Skandal etkinliğe tepki verenlerden biri de Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı derhal eğitimden uzaklaştırılmalı…” ifadelerini kullandı.