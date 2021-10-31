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72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı

İstanbul Bayrampaşa’da duygulandıran bir kahramanlık olayı yaşandı. 50 yıllık diyaliz hastası Fatma Uçar ve Recep Uçar çiftinin evinde yangın çıktı. 72 yaşındaki koca Recep Uçar, tekerlekli sandalyeye bağlı eşini yangından kurtarırken alevlerin arasında kaldı. Eşini kurtarmayı başaran yaşlı adamın başında ve ellerinde ikinci derecede yanıklar oluşurken evleri ise kullanılamaz hale geldi. 72’lik Recep Amca’nın kahramanlığını gören komşuları ise duygu dolu anlar yaşadı.

72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
Ekleme: 31.10.2021 - 21:32 Güncelleme: 31.10.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
Olay İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 yıllık evli diyaliz hastası Fatma Uçar ve Recep Uçar çiftinin evinde yangın çıktı. Dairelerinden alevler yükseldiğini fark eden Fatma Uçar, hemen eşine seslendi. Recep Uçar, tekerlekli sandalyedeki eşini kurtarmak için hemen harekete geçti. Ağır adımlarla yürüyebilen Mehmet Amca, eşinin tekerlekli sandalyesinin başına geçerek sürmeye başladı.

YANSA DA PES ETMEDİ

Dev alevlerin arasında küle dönen dairede vücudunda yanıklar oluşan 72'lik Mehmet Uçar pes etmeden can yoldaşını sağ salim dışarı çıkardı yetmedi eline aldığı yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Amca'yı hemen ambulansa kaldırdı yanıkları için tedaviye başladı.

İtfaiye ekipleri ise kullanılamaz hale gelen dairede söndürme çalışması başlattı. Uçar, ambulanstaki tedavisinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Amca'nın kahramanlık öyküsüne tanık olan bir komşusu o anları anlattı: Daireden bir anda patlama meydana geldi.

VÜCUDU YANDI AMA PES ETMEDİ

Ne oldu ne bitti derken, Mehmet'i gördüm, eşini daireden çıkarıyordu. Vücudu hep yanmıştı. Ona rağmen eşini ölümden kurtardı. Daha sonra yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. İtfaiye ile ambulans gelince onu tedaviye aldılar" diye konuştu.

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