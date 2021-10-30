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İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuk olduğu canlı yayında AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranını açıkladı. AK Parti'nin seçimleri net kazanacağını ve daha önceki seçimlere göre oy oranının düşmediğini belirten Kabaktepe, "Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada, İstanbul'da oyumuz yüzde 39. Bu bizim oyumuz! İttifak oyumuz değil. İttifak oyumuz yüzde 46. Bu oy oranları hem 2023 kazanmamızı hem de Büyükşehiri kazanmamız anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Ekleme: 30.10.2021 - 00:27 Güncelleme: 30.10.2021 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranını açıkladı.

'AK PARTİ'NİN OYU DÜŞMEDİ'

AK Parti'nin net bir şekilde kazanacağını ifade eden Kabaktepe, ''Şunun altını çizmek lazım! Önceki seçimlere baktığımız zaman AK Parti'nin oyu düşmedi. Daha yüksek oy aldı' dedi.

'İSTANBUL'DA BİZİM OYUMUZ YÜZDE 39'

'Ben bizim yaptığımız araştırmalar ve başkalarından da söyleyim.' diyen Kabaktepe, 'Konda bir araştırma yayınladı. CHP'ye Türkiye geneli 24 verdi. İstanbul da Türkiye genelinin ya 1-2 puan üstüdür ya da 1-2 puan altıdır. AK Parti'ye de yüzde 32 verdi. Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada, İstanbul'da bizim oyumuz yüzde 39. Bu bizim oyumuz! İttifak oyumuz değil. İttifak oyumuz 46. Bu oy oranları hem 2023'ü kazanmamızı hem de Büyükşehiri kazanmamız anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
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