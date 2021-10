Ananas hakkında hiç bilmediğiniz 10 şey

1. Ananas, Güney Amerika'ya özgü bir meyvedir ve Avrupalılar gelip bu tuhaf görünümlü ama lezzetli meyveyi keşfetmeden önce yerliler tarafından yetiştirilmiştir. Avrupalılar da yetiştirmeye çalışsalar da kısa süre sonra tropikal bir iklime ihtiyacı olduğunu anladılar ve bu yüzden onu Asya ve Afrika kolonilerine taşıdılar.2. Ananas yetiştirmekten bahsetmişken, ananas meyvesi yetiştirmenin neredeyse 3 yıl sürdüğünü biliyor muydunuz? Bitkiyi büyütmek kolaydır, bütün bir bitki yetiştirmek için bir ananas yaprağı dikmeniz yeterlidir. Ancak meyveyi üretme ve olgunlaştırma süreci 18 ile 20 ay arasında sürecektir. Ve bir ananas bitkisi bir seferde yalnızca bir ananas meyvesi üretebilir.3. Anasın İngilizce'deki adı "pineapple" çam elması demektir ve bu adı 1660'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Çam elması denmesinin nedeni, meyvenin dıştan bir çam kozalağına benzemesidir. Ananaslar oldukça dikenlidir ve dışarıdan iyi korunur, bu yüzden insanların yenilebilir ve bu kadar lezzetli olduğunu nasıl anladıkları merak konusu.4. Ancak ananas yalnızca olgunlaştığında lezzetlidir. Olgunlaşmadığında meyve suları rahatsız edici ve hamdır; aslına bakarsanız küçük ananaslar zehirlidir. Ne kadar olgun olursa o kadar iyi ve tatlı olacaktır.5. Ananas, sindirim sisteminizi rahatlatmak için harikadır ve genel olarak iyi bir sindirim sağlar. Şişkinliği gidermeye yardımcı olur ve genel olarak bu sorunu önleyebilir. Bu nedenle, küçük sindirim sorunları yaşıyorsanız, her gün bir porsiyon ananas yemek size yardımcı olabilir.6. Bu nefis tropikal meyve vitamin ve minerallerle doludur. Sadece birkaç dilim ananas, günlük gereken C vitamini miktarından fazlasını içerir, bu da bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar ve cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.Ananas, sağlıklı görmeyi destekleyen A vitamini açısından da zengindir.7. C vitamini ananasın bariz bir faydası olsa da, pek çok insan ananasların kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan bir mineral olan manganez ile dolu olduğunu bilmiyor. Osteoporoz ve artriti önleyebilir.8. Hiç ananas bitkisi gördünüz mü? İşte böyle büyüyorlar. Daha da ilginç olan, ananasların çiçek açtıklarında en güzel çiçekleri üretmesidir, bu çiçekler kırmızıdan mora kadar değişebilir. Sonra çekirdek etrafında kaynaşan küçük meyveler üretirler. Yani ananas teknik olarak bir meyve değil, birbirine kaynaşmış birçok küçük meyvedir.9. Az bilinen bir gerçek, ananasın hasat edildikten sonra olgunlaşmadığıdır. Avokado gibi sert bir şekilde satın alıp evde olgunlaşmasını bekleyemezsiniz. Yeterince olgunlaştığında dalından koparılıp market tezgahına gelir.Olgun bir tane seçin ve birkaç gün içinde yiyin, çünkü aslında oda sıcaklığında 3 günden fazla veya buzdolabında bir haftadan fazla dayanması amaçlanmamıştır.10. Pizzada ananas olur mu? Popüler kültürün en ilginç yiyeceklerinden birisi ananaslı pizza veya asıl adıyla Hawaii pizzası, alışılageldik pizza malzamelerine ek olarak ananas içeren pizzadır. İlk Hawaii pizzasını yaptığını iddia eden kişi 1962 yılında Chatham, Ontario'daki Satellite Restaurant'ta çalışan Sam Panaopoulos'tur. Kendisi, pizzayı yaparken Çin mutfağından ilham aldığını söylüyor. Yemek kısa sürede popüler hale geldi ve tüm dünyaya yayıldı.Almanya'nın ilk televizyon aşçısı Clemens Wilmenrod'un 1955'te jambon, ananas ve peynirle hazırladığı Hawaii tostunun Hawaii pizzasının atası olduğu düşünülmektedir.