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Macron’dan haddi aşan sözler: Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Macron’dan haddi aşan sözler: Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Uyguladığı sömürgecilik neticesinde birçok ülkeyi olduğu gibi Cezayir'i de yıllarca baskısı altında tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal bir çıkış geldi. Macron Cezayir'i Türklerin sömürdüğünü, kendilerinin ise kurtarıcı olan taraf olduğunu iddia etti.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 17:27
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 17:41
Macron’dan haddi aşan sözler: Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir üzerinde Türkiye'yi hedef aldı. İç siyasette gün geçtikçe kan kaybeden Macron bu kez de Cezayir tarihinin Türk etkisiyle yeniden yazıldığını ve gerçeklere dayanmadığını iddia etti. Macron'un haddi aşan açıklamalarının ardından Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye yönelik haddi aşan açıklamalarda bulundu. Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef alan Macron, 'Cezayir tarihi Türk etkisiyle yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor' ifadelerini kullandı. 'Fransız sömürgeciliğinden önce Cezayir diye bir devlet var mıydı? Asıl soru bu.' şeklinde konuşan Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Cezayir, Paris büyükelçisini geri çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı 'kara leke' olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.


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