Kilisede 3 binden fazla pedofil din adamı!

Fransa Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan rapora göre, binlerce pedofili vakası kayıtlara geçti. Salı günü yayınlanması planlanan raporda, 1950'den bu yana Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofilin çalıştığı belirtildi.



KİLİSEDE 3 BİNDEN FAZLA PEDOFİL DİN ADAMI!



Komisyonun Başkanı Jean-Marc Sauve rapora ilişkin Fransız basınına yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiğini ancak bu sayının en düşük tahmin olduğunu söyledi. Sauve, 2 bin 500 sayfadan oluşan raporda hem suçluların hem de kurbanların sayılarının belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.



PEDOFİLE İZİN VEREN YAPI İNCELENDİ



Araştırma kapsamında, pedofillerin faaliyet göstermesine izin veren kilise içindeki kurumsal ve kültürel mekanizmaların da incelendiği belirtildi. İki buçuk yıllık araştırmanın ardından yayınlanacak komisyon raporunda, kilise, mahkeme ve polis arşivlerinin yanı sıra tanıklarla yapılan görüşmeler yer alıyor.



Araştırmayı yapan Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesi'ndeki pedofili skandallarını araştırmak için 2018 yılında Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) tarafından kuruldu.