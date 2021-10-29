Tüp Mide Ameliyatı Nedir?



Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Tüp Mide Ameliyatı Riskleri



Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Beslenme ve Egzersiz



Obezite sorunlarıyla mücadele eden kişi tüp mide ameliyatı nasıl yapılır sorusunu merak etmektedir. Tüp mide ameliyatı genellikle obezitenin çok ilerlediği ve bazı sağlık sorunlarına yol açtığı zamanlarda başvurulan çözüm yöntemidir.Diyabet, hipertansiyon ve benzeri hastalıklara sahip aşırı kilolu bireyler için de önerilen bir yöntemdir. Tüp mide ameliyatı riskleri açısından da kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır. Bu konuda endişeli olan kişiler için tüp mide ameliyatı nasıl yapılır ve tüp mide ameliyatı riskleri gibi sorularınızın cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.Tüp mide ameliyatı halk arasında mide küçültme ameliyatı olarak ifade edilmektedir. Kapalı ameliyat yöntemiyle midenin çoğu kısmı çıkarılarak midenin küçültülmesi amaçlanmaktadır.Tüp mide ameliyatı nedir? Tüp mide ameliyatı ile midesi küçülen kişiler çok az gıdayla beslenmek zorunda kalarak zayıflaması sağlanıyor.Ayrıca besinlerin emilmesini az da olsa azalttığı bilinmektedir. Hem daha kilo kaybetmeden insülin direnci kırılmış olacağı için hem de iştah azalacağı için oldukça etkili olan bir yöntem olduğu söylenebilir.Tüp mide ameliyatı için laparoskopik yöntem denilen kapalı ameliyat yöntemi ile yapılmaktadır. Tüp mide ameliyatı nasıl yapılır? Açık ameliyatlarda büyük kesikler açılırken ve zor iyileşme sağlanırken kapalı ameliyatta delikler açılarak kameralı cerrahi aletler ile işlem uygulanır. Bu ameliyat genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir.Midenin %80'i kesilerek çıkarılmaktadır. Mide alındıktan sonra dikkat edilecek önemli noktalardan biri de dikiş hattında kanama meydana gelip gelmediğidir. Böyle bir sorun oluşmadıysa ameliyatın başında gönderilen tüp geri alınır. Daha sonrasında ise drenaj yerleştirilerek ameliyat bitirilir.Tüp mide ameliyatı sürekli artan obezite sorunlarıyla mücadele etmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Fakat her uygulamada olduğu gibi tüp mide ameliyatı riskleri de dikkate alınması gereken önemli maddelerdendir. İşte oldukça merak edilen tüp mide ameliyatı riskleri;-Kanama riski: Mide küçültülürken zımbalama işlemi uygulanmaktadır. Midede bir sorun olmadığından emin olunduktan sonra ameliyat sonlandırılmaktadır. Fakat ameliyat çıkışından sonra ilk 24 saat içinde damarlarda kanama meydana gelme riski oldukça fazladır.-Kaçak riski: Zımbaların olduğu bölgede bir sorun meydana gelmesi sonucunda kaçaklar yaşanabilmektedir. Tüp mide ameliyatı sonrası kaçak belirtileri arasında kalp atışı hızlanır, baş dönmesi başlar, nefes almada güçlük meydana gelir. Karın ağrısı, ateş ve göğüs ağrısı da bu belirtiler arasındadır. Bu riskler kısa sürede gerçekleşmesi beklenen riskler altındadır. Uzun vadede oluşabilecek mide küçültme ameliyatı riskleri ise şu şekildedir;-Mide Dönmesi: Mide ameliyatı sonrası uzun vadede gerçekleşen bu sorunda midenin kendi etrafında dönmesi sorunu ortaya çıkabilmektedir. Genellikle kusma ve yemek yiyememe şikâyetleriyle ortaya çıkmaktadır.-Mide Daralması: Mide dönmesi sonucunda ortaya çıkabilen mide daralması problemi de ameliyatta midenin çok fazla daraltılmasıyla oluşmaktadır. İyileşen mide dokusu daha da daralarak besin alımını oldukça zor hale getirebilmektedir.-Tüp Mide Fıtıklaşması: Tüp fıtıklaşması sonucu mide göğüs kafesine doğru kaymaktadır. Mide fıtığı hastalığına sahip olan kişilerde bu durumun oluşma riski daha fazladır.-Reflü: Genellikle bu sorun hastaların %30 da görülebilmektedir. Hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Ameliyat öncesi bu soruna sahip olanlarda görülme riski daha fazladır.-Safra Kesesi Taşı: Ameliyat sonrası her yüz kişiden 10 kişide görülebilen bir rahatsızlıktır. Su tüketiminin azalması, genetik etmenler bu rahatsızlığa sebep olabilmektedir.Bu risklerin dışında ameliyat olan bölgede enfeksiyon, pıhtı atması gibi risklerle de karşılaşılabilir.Mide ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde kişinin kendini yeni bir hayata adapte etmesi gerekmektedir. Kişiye özel olarak oluşturulan diyet programı ile mide ameliyatı sonrası beslenme rutini oluşturulur.Öğün atlamadan 3 ana öğün şeklinde beslenilmesi çok önemlidir. Bol bol su tüketimine önem vermeniz ve düzenli egzersizler yapmanız sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır. Fazla kilolar verildikçe kişinin hareket etmesi daha da kolaylaşacaktır. Özellikle uzmanlar tarafından önerilen egzersizler arasında yüzme ve yürüyüş bulunmaktadır.