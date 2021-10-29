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Erzurum'da bir garip olay! Kısır gecesi dehşeti!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında kavga çıktı. Taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları

Ekleme: 29.10.2021 - 15:07 Güncelleme: 29.10.2021 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da bir garip olay! Kısır gecesi dehşeti!
ERZURUM'DA İNANILMAZ ANLAR

Akıllara durgun veren olay, Erzurum'un Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı.





Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti.



Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı

Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü.



Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi.



Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.
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