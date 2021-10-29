Dünyanın en derin depremi Japonya'da kaydedildi

Dünya'nın sarsıntılarının çoğu, yüzeyin birkaç düzine kilometre yakınında gerçekleşir. Depremler, sıcaklıkların ve basınçların çok yoğun olduğu derinliklerde ise gerçekleşmez. Çünkü derin bölgelerdeki plakalar, kırılmak yerine bükülmeye eğilimlidir.6 yıl önce bir bahar akşamı, yerin yüzlerce kilometre altında, gezegenimiz bir dizi tuhaf depremden dolayı sarsılmaya başladı.Japonya'nın Bonin Adaları kıyılarını vuran ilk sarsıntı, 7.9 büyüklüğündeydi ve yerin 680 kilometre altında gerçekleşmişti.EN DERİN DEPREM KAYDEDİLDİArdından, büyük depremi takip eden artçı sarsıntılarda başka bir tuhaflık ortaya çıktı. Küçük bir artçı sarsıntı, şu anda bilinen en derin deprem olarak kayıtlara geçti: 751 kilometre.Arizona Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Mayıs 2015’te deprem sırasında Japonya’nın sismometre ağı tarafından toplanan verileri analiz etti.751 kilometre derinlikteki depremin ardından, Dünya’nın alt mantosunun derinliklerinde onlarca daha az şiddetli artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.Bilim inanları, bugüne kadar Dünya’nın alt mantodaki derinliklerinde deprem meydana gelmesinin olası olmadığını söylemişti.Bu nedenle bilime göre, yüzeydeki depremlerin nedeni belli olsa da alt tabakalardaki derin depremler hala bir sır olarak kalıyor.