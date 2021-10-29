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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar trafiğe kapanacak?

Bugün Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşıyor. İstanbul ve Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Herkesin merak ettiği soru ise hangi yollar kapatılacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar trafiğe kapanacak?
Ekleme: 29.10.2021 - 11:10 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar trafiğe kapanacak?
Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği kararıyla Saat 06.00'da Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar
barikatlarla kapatıldı.

HANGİ YOLLAR KAPALI

Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler alternatif yollara yönlendirdi. 06.00- 14.00 saatleri arasında kapalı olacak Caddenin alternatif güzergah olarak, Atatürk Bulvarı,
Sahil Kennedy Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi. 



Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.



ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Programlar kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulus'a gidiş
istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.
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