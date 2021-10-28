'Sakadatsiz'de Asya ve Aras davete el ele geldi! Volkan yıkıldı

BBC'nin Bafta ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı 'Sadakatsiz', ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz, 36'ncı bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.ASYA VE ARAS AŞKI BAŞLADISadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Asya, Aras'a karşı kayıtsız kalamadı. Her şeyi göze alan Asya, Aras'a doğru bir adım attı ve ikili arasında yeni bir aşk başladı.ARAS VE VOLKAN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ!Volkan, Aras'ı Asya'dan uzak tutmak için onunla konuşmaya gitti. Ancak bu konuşmanın sonunda tansiyon bir anda yükseldi. Aras ve Volkan yumruk yumruğa birbirine girdi.Aras'la kavga eden Volkan, bu durumu hemen kendi lehine çevirmeye çalıştı. Hastaneye giderek Asya'ya kavgadan bahseden Volkan, Aras'ın ona saldırdığını söyledi. Buna pek inanmayan Asya ise sabırla onu dinledi ve yaralarını tedavi etti.KISKANÇLIK KRİZİ YAŞADIAsya ve Aras'ın, Volkan'ın da bulunduğu bir davete el ele davete gelmesi geceye damga vurdu. Aras ve Asya'yı el ele davete girerken gören Volkan kıskançlık krizi yaşadı. Derin ise Volkan'ın hala Asya'yı kıskandığını görünce büyük şok yaşadı.