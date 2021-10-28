CHP'li belediyenin 'yeni aldık' dediği kitre bebeklerin sadece boyandığı ortaya çıktı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebeklere 366 bin lira ödenmesiyle ilgili skandalda bebeklerin sadece boyandığı ortaya çıktı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Yeni aldık dedikleri bebekler, biz teslim ederken müzede zaten vardı." diyerek büyük vurgunu deşifre etti

İnternette 150 liradan satılan Kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödenmesi skandalında yeni

perde. İhale edilen bebeklerin yeni alınmadığı, sadece boyama işi için 44 oyuncak bebeğe

366 bin lira ödendiği ortaya çıktı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, internette 150 liradan satılan kitre bebeklere 11 bin 500

lira ödediğine ilişkin "Bu da Kitre bebek vurgunu" başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı

buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yapıldığı iddia edilen kitre bebeklerin 14 sene

önce Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde yer aldığı öğrenildi



BÜYÜKŞEHİR'E TAHSİS ETTİK 2 YIL KAPALI KALDI



Sabah'ta yer alan habere göre, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Bu eserlerle

ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım" dedi.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "ÜRÜNLERİN BİREBİR MODELLEMESİ

YAPILMIŞTIR"



Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bu da Kitre bebek vurgunu" başlıklı haber hakkında

açıklamada bulundu.



Açıklamada; Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde sergilenen ve 366 bin lira ödenen 44 kitre

bebek hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada; "İnternet sitemizde yer alan

ürün detayları sayfamızda da görüleceği üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve

geleneklerinin dışında, (…) birebir modellemesi yapılmıştır. Bu çalışmaların

fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser

olduğu net bir durumdur" ifadelerine yer verildi.



Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının

gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Tuncer Kaplan, şunları söyledi:



"2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile yapmış

olduğumuz ikili görüşmenin sonucunda Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'ni Beypazarı

Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmiştik. Tahsis

etmemizdeki amaç 'Beypazarı kazansın' düşüncesiydi."



"2019 yılına kadar Beypazarı Belediyesi bünyesinde yerli, yabancı birçok

ziyaretçiye hizmet veren Beypazarı Kent Tarihi Müzesi Ankara Büyükşehir

Belediyesi tahsisinin ardından yeniden açılışı yapılana kadar iki yıl boyunca

ziyarete kapalı kaldı."



"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl boyunca yürütülen çalışmaların

ardından geçtiğimiz hafta Mansur Yavaş tarafından da nihayet açılışı yapıldı. Kent

Tarihi Müzesi hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Ekim günü

yapılan kamuoyu açıklamasında yalan yanlış bir takım ifadeler kullanıldığını

gördüm."





"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan

açıklamada, 'İnternet sitemizde yer alan ürün detayları sayfamızda da görüleceği

üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa

Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, Dokuma Ustası Emin Yıldırım, Dokumacı

İsmail Yanık, Fotoğrafçı-Berber Hüseyin Budak, Ayakkabıcı Niyazi

Akbacakoğlu'nun da birebir modellemesi yapılmıştır.



Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek

özel bir eser olduğu net bir durumdur' ifadesi kullanılmıştır."



ZATEN HALİ HAZIRDA MÜZEDE YER ALMAKTAYDI



"Bahsi geçen ve 'birebir modellemesi yapılmıştır'' şeklinde ifade edilen bu

çalışmalar biz Kent Tarihi Müzesini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis

etmeden önce zaten hali hazırda müzede yer almaktaydı. Bu eserlerle ilgili sanki

yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış

olmasını hayretle karşıladım."



44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİ



"Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberde "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı

Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in

tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.



YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER

TARTAKLANDI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru

sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın

korumaları tarafından yumruklandı.