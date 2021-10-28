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AKM Millet Bahçesi Nerede Açıldı? AKM Millet Bahçesi Nasıl Gidilir?

“Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede?” soruları Ankara’da yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. AKM Millet Bahçesi’nin açılışı bugün vatandaşlara duyuruldu. Peki AKM Millet Bahçesi Nerede Açıldı? AKM Millet Bahçesi Nasıl Gidilir?

Ekleme: 28.10.2021 - 13:41 Güncelleme: 28.10.2021 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
AKM Millet Bahçesi Nerede Açıldı? AKM Millet Bahçesi Nasıl Gidilir?
Ankara AKM Millet Bahçesi, deniş sosyal alanları ve yemyeşil tasarımıyla vatandaşlara yeni bir can suyu olacak. Başkent vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerin de yer aldığı 601 bin 700 metrekarelik milli bahçe, yeşil ve açık alanlardan oluşacak. AKM Millet Bahçesi vatandaşlara büyük bir hizmet verecek. Peki AKM Millet Bahçesi Nerede Açıldı? AKM Millet Bahçesi Nasıl Gidilir?

AKM Millet Bahçesi Nerede?

AKM Millet Bahçesi Nerede?


AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu gibi yerlerde bulunuyor. Ankara'da AKM Millet Bahçesi'nin açılış töreni saat 14:00'te başlayacak. AKM programına göre Alişan'ın konseri bugün saat 13:00'te AKM tören alanında başlayacak. Saat 17:00'de Ömer Faruk Bostan konser verecek.

AKM Millet Bahçesi İçinde Neler Var?


AKM Millet Bahçesi, yurdun dört bir yanında kafeleri, yeşil alanları, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, paten pistleri, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe sosyal bir yaşam alanı haline gelecek.

Başkent vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri de içeren 601.000 700 metrekarelik milli bahçe, yeşil ve açık alanlardan oluşuyor. Darı bahçesi, 154.000 metrekare ağaçlık alanı, 91.000 metrekare bitki ve çiçek tarhları, 78.000 metrekare mera ve 67.000 metrekare otlak alanı ile sonsuz yeşillendirme düzeniyle göz alıyor. 800 metrekare mera faaliyet alanı ve 10.000 ağaçlık 133 ağaç. Milli bahçede çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra temalı bahçeler, biyolojik göletler ve su gösterisi göletleri de bulunmaktadır.

AKM Millet Bahçesi Nerede?

Basketbol sahası, 2,7 kilometrelik koşu bisiklet parkurları, 1320 metrekare olimpik standart kaykay parkurları, 1007 metrekare buz pateni pisti, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, aktivite adası vb. 30.250 metrekare. Vatandaşlar Halk Bahçesi'ni ziyaret etmek için 2,7 kilometrelik hat üzerindeki nostaljik tramvaya binebilir.

AKM Millet Bahçesi Ne Zaman Açılacak?


AKM Millet Bahçesi bugün saat 14.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Vatandaşlar bugünden itibaren AKM Millet Bahçesini ziyaret edebilecek.
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