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İzmir Büyükşehir'e hükümetten 135 milyon liralık teşvik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in her fırsatta hükümetten bir kuruş yardım almıyoruz söylemi havada kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında düzenlediği yatırım teşvik belgelerini Resmi Gazetede liste halinde açıkladı.

İzmir Büyükşehir'e hükümetten 135 milyon liralık teşvik
Ekleme: 27.10.2021 - 16:14 Güncelleme: 27.10.2021 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir'e hükümetten 135 milyon liralık teşvik
Bakanlık İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş'nin Çiğli tramvayı için 750 milyon liraya aldığı 64 tramvay vagonuna 135 milyon liralık KDV istisna teşviği sağladı. Yaşananlar siyaset kulislerinde; "Demek ki evrakınız tam olunca, prosedürü eksiksiz yerine getirince teşvik ve destek, kuruluşların yönetildiği partinin ne olduğuna bakılmadan veriliyormuş" yorumlarına neden oldu.

135 MİLYONLUK TEŞVİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her fırsatta 'hükümet İzmir'i cezalandırıyor' söyleminin gerçeği yansıtmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında düzenlediği yatırım teşvik belgelerini Resmi Gazete'de liste halinde açıkladı. 858 maddelik listenin 808'inci sırasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş de yer aldı. Bakanlık, İzmir Metro A.Ş'nin Çiğli tramvayı için 750 milyon liraya aldığı 64 tramvay vagonuna 135 milyon liralık KDV istisna teşviki sağlandığını açıkladı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 135 milyon lirası da cebinde kalmış oldu.


BİRÇOK PROJENİN ÖNÜNÜ AÇTIK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Biz Özkanlar Pazar Pazaryerinden tutun Yeşillik Caddesi'nin devredilmesine, Buca Metrosunun onayının çıkarılmasına, tramvayın ivedilikle yatırım planına alınmasına kadar her fırsatta İzmir'deki birçok projenin önünü açtığımızı her fırsatta söyledik, söylüyoruz da. Bu da bunun son örneği. AK Parti olarak biz her zaman İzmir'in projelerine destek oluyoruz. Bu güne kadar nasıl olduysa bundan sonra da destek olmaya hazırız" dedi


PARTİ AYRIMI YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticiler her fırsatta hükümetin İzmir'i cezalandırdığını, teşviklerden yararlandırmadığını, kente yatırım yapılmadığını iddia ediyorlardı. Bunun böyle olmadığını resmi gazetede yayınlanan KDV teşviki ile bir kez daha görmüş olduk.

AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal

Merkezi hükümetin parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit mesafede olduğunu, dolayısı ile belediyenin söylemlerinin boş olduğunu, artık İzmirlerin gerçeği yansıtmayan bu tarz ifadelere karnının tok olduğunu herkesin bilmesinde fayda var. Eğer bu gün İzmir'i cezalandıran birileri var ise bu hükümet değil İzmir'i yöneten belediye yönetimi ve CHP'li yöneticilerdir" diye konuştu.

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