  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DSÖ'den üye ülkelere flaş çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, örgüt üyesi 194 ülkeye uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri ve DSÖ'nün acil kullanımına onay verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.

DSÖ'den üye ülkelere flaş çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
Ekleme: 27.10.2021 - 08:10 Güncelleme: 27.10.2021 - 08:11 / Editör: Ozge Selin
DSÖ'den üye ülkelere flaş çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus başkanlığında Acil Durum Komitesinin dokuzuncu toplantısı 22 Ekim'de örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle yapılmıştı. Komite'nin aldığı tavsiye kararları gecikmeli olarak yayımlandı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının "dünya genelinde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği" ve "koordineli uluslararası bir müdahale gerektiren olağanüstü bir durum" olduğuna oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

Acil Durum Komitesinin tavsiye kararlarında ise DSÖ üyesi 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da Kovid-19 aşılarına "sınırlı küresel erişim" ve "aşıların adaletsiz dağılımı" gösterildi.

DSÖ'NÜN ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİĞİ AŞILARI TANIYIN ÇAĞRISI

Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptıKomite, ayrıca, DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyesiyle örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları için tüm ülkelere çağrıda bulundu.

Acil Durum Komitesi, 16 Ocak 2021'de de Kovid-19 salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Örgütten bugün yapılan açıklamada da Kovid-19 karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına 24 saat içinde onay verilebileceği bildirilmişti.
Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü çarpıcı mesajlar: Ben taarruzdayım, kitabımda geri adım atmak yok...
Kılıçdaroğlu'nun adayı Ekonomist Özgür Demirtaş mı?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Korona aşısı 30 yıllık bir araştırmanın ürünü
İşte büyükelçilerin Osman Kavala skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden şaka gibi bahane
ABD'li 11 Kongre üyesinden ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Türkiye mektubu! Korkuları açığa çıktı
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Boji'yi çöp toplama merkezine atmışlar!
MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! 'CHP HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor'
İstanbul'da ulaşım krizi! Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
Başkan Erdoğan'ın resti dünyada gündeme oturmuştu! Aliyev: Öyle bir cevap verdi ki...
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Antalya'da korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti
Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun üç iddiasını da yalanladı
Korsanlar saldırıya geçti! Rus savaş gemisi müdahale etti
DSÖ'den üye ülkelere flaş çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'