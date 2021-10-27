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Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Halk arasında gençlik iksiri olarak bilinen gilaburu bitkisi özellikle kış aylarında tüketiliyor. Aktar Orhun Özfidancı "Kilosu 15 liradır. Bu sezon bazı ürünler çıkmadığı için bir haftanın içerisinde 200-300 kilo sattım. İyi satışı olan bir ürün" diye konuştu.

Ekleme: 27.10.2021 - 21:50 Güncelleme: 27.10.2021 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL
Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgesine özgü bir çiçek türü olan gilaburu bitkisi ülkemizde Sivas ve Kayseri illerinde dağlık alanda üretilebiliyor. Bitki, içerisinde bulundurduğu asit ve mineraller nedeniyle ‘gençlik iksiri' olarak da adlandırılıyor. Üzüme benzeyen kırmızı meyvesiyle ve çalı halindeki bitkisiyle bilinen meyve, yöre halkı tarafından Ekim ayının sonlarında hasat ediliyor.

Özellikle böbrek rahatsızlıklarında kullanılan gilaburu meyvesinin faydaları da saymakla bitmiyor. Astım, romatizma, yüksek tansiyon, uyku bozukluğu gibi hastalıklarda tedavinin yanında tüketilen gilaburu, cilt bakımında da kullanılıyor.

Salamura olması için şişelere doldurularak bekletilen bitki, kış aylarında meyvesi ezilip tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu Sivas kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesinde bulunan Özfidancı Baharat'ta da kilosu 15 liradan tezgahta yerini aldı.
Faydası saymakla bitmiyor

Aktar Orhun Özfidancı, “Gilaburu meyvesini Şarkışla, Gemerek, Koyulhisar taraflarından toplarız. Sonbahar aylarında genelde toplanmaya başlar. Genelde Sivas'ın havası, iklimi, kış aylarında havalar soğumaya başlayınca tezgahta yerini bulur. Bu ürünü bekleyen ve talep eden müşterimiz bir hayli fazla...

Müşterilerimizde genel olarak böbrek rahatsızlığı için kullanır. Böbrek rahatsızlığının yanı sıra kolesterol ve cilt bakımı için kullanan müşterilerimiz var. Kolesterolü düşürür, kadın hastalıklarına fayda verir. Vücutta detoks etkisinin olabilmesi için belli bir süre kullanılması gerekir'' dedi.

Bir haftada 300 kilo sattı

Özfidancı, bir haftada yaklaşık 300 kilo sattığını belirterek, “Bu meyve halinde ve nektar halinde de satılır. Müşterilerimizde bası kesim hazır oldun diye hazır halde gilaburu suyunu alır. Bazıları da ben kendim yapmak istiyorum taze doğal olsun diye meyvesini alır. Meyvesi salkım halinde blendere atar. Suyunu süzüp yarım su bardağına gilaburu suyu yarsına da su ilave ederek içebilir. Fiyatı kilosu 15 liradır. Bu sezon bazı ürünlerin çıkmadığı için bir haftanın içerisinde 200-300 kilo satmışımdır. İyi satışı olan bir ürün'' diye konuştu.
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