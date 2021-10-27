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ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırıdan sağ kurtulan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi, hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.10.2021 - 22:00 Güncelleme: 27.10.2021 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü
ABD, 6 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın Hiroşima şehrine attığı atom bombasıyla, kentin tamamına yakınının yok olmasına ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

SALDIRIDA TÜM VÜCUDU YANMIŞTI
Kyodo Ajansı'nın haberine göre, saldırı sırasında Sunao Tsuboi'nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı "sıfır noktasının" 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki "Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar" adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

96 YAŞINDA KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Tsuboi'nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi'nin, kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.

ABD, DÜNYADA İLK KEZ ATOM BOMBASI KULLANAN ÜLKE OLARAK TARİHTE YER ALDI
1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'yi vurması, Japonya'nın teslim olmasına giden yolu açmıştı.

Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti.

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında, en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.
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