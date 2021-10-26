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Beyaz Gazete
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İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu!

CHP ve HDP'nin hayır oyu kullanma kararı aldığı tezkereye İyi Parti'nin evet oyu vereceği öğrenildi.

İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu!
Ekleme: 26.10.2021 - 17:36 Güncelleme: 26.10.2021 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu!
Türkiye'nin gündeminde; Türk askerine Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyon düzenleyebilme yetkisi veren tezkere oylaması var.

AK Parti ile MHP tezkereye evet oyu verecek.

Millet İttifakı'nda ise durum karışık.

PERVİN BULDAN HAYIR OYU ÇAĞRISI YAPTI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında Millet İttifakı'ndaki ortaklarına seslendi ve 'Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının.' dedi.

CHP, HDP'NİN İSTEDİĞİNİ YAPTI

Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamanın ardından CHP, tezkere konusundaki kararını açıkladı. CHP, HDP'nin talimatına uyarak tezkereye hayır oyu kullanacak.

İYİ PARTİ'NİN KARARI

CHP'nin ardından gözler, ittifakın diğer ortağı İyi Parti'ye çevrildi.

AK Parti, MHP ve Memleket Partisi'nin evet oyu kullanacağı tezkereye, İyi Parti'nin de evet oyu kullanacağı öğrenildi.

NEDEN EVET

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı almasında, tezkerenin zaten geçeceği ancak 'hayır' oyu kullanılması durumunda milliyetçi tabanla karşı karşıya gelebilecek olması etkili oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda başlayan tezkere görüşmelerinde CHP ve HDP grup başkanvekilleri arasında sık sık konuşmalar yapıldı.

CHP'li Özgür Özel, HDP'li Meral Danış Beştaş ile tezkere konusunda konuşurken objektiflere böyle yansıdı.
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