Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a net mesaj: Sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor

zerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür. Kardeşim Erdoğan Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek isteyenlere verdiği cevap örnektir.' dedi.Aliyev, Azerbaycan'ın Türk Konseyi'nde dönem başkanlığını Türkiye'ye vereceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4,5 aylık bir aradan sonra işgalden azat edilen güzel bir bölgede bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim sayın Aliyev'e nazik daveti için şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum.Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl süratle geliştiğini görmek her babayiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, buralardan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. En kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara inanıyorum ki Azeri kardeşlerim güzel bir şekilde inşa ve ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır.Karşımızdaki, solumuzdaki binalara bakıyoruz. Kendi orijinal, tarihi yapılar neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel şekilde inşa edildi. Buraya gelmeden evvel Fuzuli, Şuşa'yı Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. İşçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu yollar bölgede çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Bölgenin imarında alınan mesafe Azerbaycan ve bölgemiz için gurur ve umut vericidir.Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek kalkınma modeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Temelini attığımız gerek tüneller gerek viyadükler gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımdan çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimizi ve emeği geçen herkesi cani gönülden tebrik ediyorum.'KARDEŞ AZERBAYCAN'A DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ'Canhıraş bir şekilde yüklenici firmaların çalışması her türlü takdirin üstündedir. Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla desteğe devam edeceğiz. Bugün ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri tüm veçheleri ile ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerle mevcut durumu değerlendirme imkanını bulduk. Şuşa beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımızı nasıl daha ileri taşıyacağımızı konuştuk.Kalıcı barışın sağlanması için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir.Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır.'BU TARİHİ BİRLİKTE YAZIYORUZ'İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Bugün birinci özel yatırım projesinin temelini attık. Türkiye ve Azerbaycan projesidir. Bütün işlerde biz omuz omuza bir yönde ilerliyoruz. Zengilan'daki resmi merasim tarihte kalacaktır. Resmi merasimler başkentlerde yapılır. Ancak biz resmi merasimleri hem Şuşa'da hem bugün Zengilan'da gerçekleştirdik. Bizim bilge adımlarımız tarihte ebedi kalacaktır. Bu tarihi birlikte yazıyoruz.Muharebe döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz. 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yıldönümünü yaşıyoruz. 2 hafta sonra Şuşa'nın azat olmasını zafer bayramı gibi idrak edeceğiz. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Aziz kardeşlerim, sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyaya beyan etti ki, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize siyasi ve manevi destek, güç verdi.'BİRLİĞİMİZ SARSILMAZ VE EBEDİDİR'Bugün Azerbaycan halkı size teşekkürlerini bildiriyor. Siz bilirsiniz ki, Azerbaycan'da herkes sizi sever ve hürmetle yaklaşır. Siz bizim zaferimiz için çok büyük işler yaptınız. İmar döneminde yine bizlerle berabersiniz.Siz Afrika'nın 4 ülkesinde resmi ziyarette bulundunuz. Türkiye'de önemli bir törende oldunuz. Ondan sonra buraya gelip, bizimle beraber Azerbaycan halkıyla beraber güzel günde beraber oldunuz. Bu dostluk ve kardeşlik numunesidir. Hem Azerbaycan hem Türk halkına ve tüm dünyaya mesajdır. Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir.Bugün bölgesel işlerde ve hatta dünya çapında Türkiye-Azerbaycan işbirliği ve kardeşliği önemlidir. Türkiye aziz kardeşimin liderliğiyle dünya gücüne sahip olmuştur. Kimse Türkiye'ye bir şey dikte edemez. Bu yakınlarda Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap vermiştir ki, bu bütün siyasetçiler için örnektir.Öz halkının çıkarlarını, gururunu savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bunu biz kıymetlendirmeliyiz. Bütün Türk dünyası için Erdoğan faktörü en önemli faktörlerden biridir. Azerbaycan-Türkiye Konseyi'nin başkanlığını Türkiye yapacak. Eminim ki, Türkiye aziz kardeşimin başkanlığı ile konseye uğur getirecek.Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacak. Bugün Zengozur koridoru hakkında konuşmazsak olmaz. Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Azerbaycan hem Türkiye bu koridorun gerçekleştirmek istiyor. Aziz kardeşim ve konuklarla birlikte otomobil yolunun temelini attık. Bu da Zengezur koridorunun parçasıdır. Bugün Azerbaycan'ın azat edilmiş topraklarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketlerine öz şükranlarımı bildirmek istiyorum. Onların yorulmaz emekleri neticesinde bu bölgede yollar, demiryolları, tüneller yapılıyor.Bu bizim birliğimizin, kardeşliğimizin tecessümüdür. Biz iki kardeş ülke olarak ileriye gidecektir, halklarımız birbirine daha da yakın olacak devletlerimiz bundan sonra da işbirliğini sürdürecektir. Aziz kardeşime ve konuklara 'Azerbaycan'a hoşgeldiniz' diyorum.'