  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Akıncı haddini aştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Onun çapını aşar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, haddini aşan eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, 'Tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Onun çapını aşar' ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı haddini aştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Onun çapını aşar
Ekleme: 25.10.2021 - 23:12 Güncelleme: 25.10.2021 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Akıncı haddini aştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Onun çapını aşar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Mustafa Akıncı'ya sert tepki gösterdi.

TEK KELİMEYLE HADSİZLİK! ONUN ÇAPINI AŞAR

Akıncı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin Oktay, "Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar." dedi.

'HADSİZLİKTE GELDİĞİ SON NOKTA'

Mustafa Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Oktay, "20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE VE KKTC İLİŞKİLERİ HER DAİM GÜÇLÜ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye'nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı'nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek.

AKINCI NE DEMİŞTİ?

Akıncı, “Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor. Her açıdan Türkiye’nin etkisi altında bulunan KKTC’de de maalesef durum vahim bir noktadadır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve daha bir çok kişinin özgürlüklerinden yoksun halde tutulması, bazı aydınların Türkiye dışında yaşamak zorunda bırakılması hiç bir çağdaş hukuk normuyla açıklanamaz.10 yabancı büyükelçiyi Türkiye’den kovma noktasına varan bu antidemokratik siyaset duvara toslamaya mahkumdur. Ne yazık ki, acısını Türkiye’de yaşayanlar kadar, hatta fazlasıyla Kıbrıslı Türkler de çekmektedir. Ekonomik, siyasal iflas ve yozlaşma Kıbrıslı Türkleri de derinden etkilemektedir. Çıkış yolu, evrensel hukuk normlarına, insan haklarına, demokratik ilkelere saygılı, dünya ile barışık bir politika izlenmesinden geçmektedir. Kıbrıs’ta da olmayacak formüllerle zamana oynamayı bırakarak, tek mümkün çözüm olan federal çözüm doğrultusunda, uluslararası toplumla iş birliği içinde çalışmak zorunluluğu vardır. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe ulaşabilmenin yolu budur” ifadelerini kullanmıştı.
Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü
Hamza Dağ'dan Akşener'e kritik 'Öcalan' sorusu: AİHM Kavala'ya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir
Mustafa Akıncı haddini aştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Onun çapını aşar
Meral Akşener büyükelçilerin avukatlığına soyundu: Osman Kavala konusu iç mesele değil
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
ABD'den Büyükelçi açıklaması!
Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
Bakırköy’de eylemlerin biri bitmeden, diğeri başlıyor!
25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'yi rahatsız etti
ABD’de 17 medya kuruluşu Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan sert tepki! 'Ya bu ülkenin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da ...'
Muharrem İnce'den art arda salvolar: Önce Kaftancıoğlu sonra da Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Tarım Kredi Marketlerinde yeni dönem! Bir ürün daha eklendi
Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
Büyükelçiliklerin geri adımının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
ABD'nin açıklaması sonrası dolar ve altında flaş düşüş!
Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun acı günü

Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun acı günü

ABD'de yapılan araştırma korkuttu: Koronavirüs geçirenler zihinsel sorunlar yaşıyor

ABD'de yapılan araştırma korkuttu: Koronavirüs geçirenler zihinsel sorunlar yaşıyor

Zonguldak'ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

Zonguldak'ta bir kişi, aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı