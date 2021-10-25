Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece" kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının yaşanan helikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Bu helikopter arızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece"kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti.Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının, yaşananhelikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Marmaris'te CumhurbaşkanıErdoğan'a yönelik suikaste giden ekip, TSK'nın üç seçilmiş birliği olan MAKTimleri, SAT Timleri ve Özel Kuvvetler'den oluşturuldu.Bu üç timin aynı anda sahada olduğu bir başka operasyon yok. 15 Temmuz'undönüm noktalarından biri suikast timinin hedefine ulaşamaması oldu.Cumhurbaşkanımızın Grand Yazıcı Otel'deki villalardan birinde tatil yapacağınıöğreniyorlar. Ama İstanbul'dan hareketinden sonra helikopteri arıza yapıyor.Otelin helikopteri Çıldır Havalimanı'na çağrılıyor. Cumhurbaşkanımız otelinhelikopteriyle gece otele iniş yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'dan havalandığınıbiliyorlar ama bakıyorlar ki o helikopter otele gelmiyor. Arızası giderildikten sonraOtluk Koyu'na geliyor. O gece darbe girişimi erkene alınınca yerini tam tespitedemiyorlar.Grand Yazıcı'da mı otluk Koyu'nda mı olduğundan emin değiller. Bu helikopterarızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.