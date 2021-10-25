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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece" kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının yaşanan helikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Bu helikopter arızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.

Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
Ekleme: 25.10.2021 - 09:45 Güncelleme: 25.10.2021 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programının ekim ayı konuğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın oldu. "Asırlık Gece"
kitabının da yazarı olan Hüseyin Aydın, o gecenin bir milat olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'a yönelik suikast düzenleme planının, yaşanan
helikopter arızası sayesinde boşa çıktığını anlatan Aydın, "Marmaris'te Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yönelik suikaste giden ekip, TSK'nın üç seçilmiş birliği olan MAK
Timleri, SAT Timleri ve Özel Kuvvetler'den oluşturuldu.

Bu üç timin aynı anda sahada olduğu bir başka operasyon yok. 15 Temmuz'un
dönüm noktalarından biri suikast timinin hedefine ulaşamaması oldu.
Cumhurbaşkanımızın Grand Yazıcı Otel'deki villalardan birinde tatil yapacağını
öğreniyorlar. Ama İstanbul'dan hareketinden sonra helikopteri arıza yapıyor.

Otelin helikopteri Çıldır Havalimanı'na çağrılıyor. Cumhurbaşkanımız otelin
helikopteriyle gece otele iniş yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'dan havalandığını
biliyorlar ama bakıyorlar ki o helikopter otele gelmiyor. Arızası giderildikten sonra
Otluk Koyu'na geliyor. O gece darbe girişimi erkene alınınca yerini tam tespit
edemiyorlar.

Grand Yazıcı'da mı otluk Koyu'nda mı olduğundan emin değiller. Bu helikopter
arızası sıra dışı bir olay ve kader planının bir parçası bana göre" dedi.
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Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
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