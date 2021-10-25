25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim koronavirüs tablosunu "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı."GURUR DUYULACAK BİR TOPLUMSAL BAŞARIDIR"Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.İşte 25 Ekim Kovid-19 verileri: