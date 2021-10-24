'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Mercedes makam aracı günahtır' dedikten sonra makam arabasının Mercedes olduğunu söyledi.TV100 kanalının yayınında Pınar Işık Ardor'un sorularını cevaplayan Saadet lideri, devlet yöneticilerinin makam aracı olarak Mercedes'i tercih ettiğini belirtti.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TV100'de katıldığı programda Pınar Işık Ardor'un sorularını cevapladı. Devlet yöneticilerininin makam aracı olarak Mercedes tercih ettiğini öne süren Karamollaoğlu, 'Türkiye'de eğer 500 Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır. Ne olmuş Renault'a binseler' diye konuştu. Karamollaoğu 'Sizin makam aracınız ne?' sorusuna 'Mercedes' karşılığını verdi.Karamollaoğlu, 'Türkiye'de eğer 500 Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır. Ne olmuş Renault'a binseler' ifadelerini kullandı.MAKAM ARACIM MERCEDESSunucunun 'Sizin makam aracınız ne?' sorusunu yöneltmesi üzerine 'Mercedes' cevabını verdi. Sözlerinin devamında da 'Ben yeni bir araç almadım' diye konuştu.