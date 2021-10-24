Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları’nın son gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Üç paraşüt pilotu havada çarpıştı, bu çarpışmanın ardından pilotlar denize çakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesindeki görevliler Belcekız Plajı'ndan hareket ederek paraşüt pilotlarını denizden çıkardı, sağlık personeline teslim etti. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan pilotlardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Paraşüt pilotlarının denize düşme anlarını gösteren görüntüleri ise bir vatandaş anbean cep telefonuyla kaydetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlenmiş, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki nefes kesen gösterisiyle festival sona ermişti.ÜÇ TÜRK PARAŞÜT PİLOTU HAVADA ÇARPIŞTI21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın son gününde ise talihsiz bir kaza yaşandı. Paraşütle atlayan yarasa kanat pilotu paraşütü açtığında diğer paraşüttekilere çarptı. Böylece üç paraşüt pilotu havada çarpıştı. Çarpışma sonucu pilotlar denize düştü.SAHİL GÜVENLİK ANINDA MÜDAHALE ETTİSahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller Belcekız Plajı'ndan hareket ederek paraşüt pilotlarını denizden çıkardı, kısa bir süre sonra ise sağlık personeline teslim etti. Uçuş yapan paraşüt pilotlarının isimlerinin ise Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ve Murat Can Sak (25) olduğu öğrenildi.BİR PARAŞÜT PİLOTUNUN DURUMU AĞIRYaralılardan biri acil müdahale sonrasında Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılırken, Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan pilotlardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer iki pilotun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.VATANDAŞ DÜŞME ANINI ÇEKTİParaşüt pilotlarının denize düşme anlarını gösteren görüntüleri ise bir vatandaş anbean cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde düşme anında yaşananlar, denize düşme anı ve sonrasındaki müdahalenin ayrıntıları görülüyor.