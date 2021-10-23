Tim Cook'un Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

ABD'li teknoloji devi Apple, şu anda İstanbul Üsküdar ve Beşiktaş mağazalarıyla ülkemizde faaliyet gösteriyordu. Ancak marka, üçüncü mağazasını Kadıköy'de hayata geçirdi.Teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üçüncü mağazasını İstanbul Caddebostan'da açıldığını duyurdu.AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ'Bağdat Caddesi' olarak isimlendirilen yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyor.TIM COOK DUYURDUApple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın açılışını Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:“İstanbul'daki yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”ELON MUSK'TAN YANIT GELDİElon Musk, Tim Cook'tun Twitter'dan yaptığı çağrıya cevap vererek, 'Gelin Apple Parlatma Bezi'ni görün.' dedi.Apple, geçtiğimiz günlerde yurt dışı fiyatı 19 dolar olan ürün parlatma bezini, ülkemizde 199 TL'ye satışa çıkarmış ve tepki çekmişti.